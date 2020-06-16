機管局籌措200億元銀行貸款　三跑進度滯後6周　啟用日期不變

機場管理局今日（16日）向立法會提交文件，指為了維持本身流動資金水平，並為機場運作、三跑系統等提供資金，機管局正與本地及國際銀行，安排一項200億港元的5年期銀行貸款，當中包括100億元定期貸款，及100億港元備用銀行循環貸款，預計本月落實。另外，機管局指，今年4、5月在其80億美元中期債券發行計劃下，以私募方式向機構投資者發行4批7年期及10年期港元債券，總額為29億港元。 而三跑系統進度方面，機管局坦言受疫情影響，填料供應出現延誤或停頓，部分工人入境又需強制檢疫，影響工程進度，不過現時填料供應足夠，而且重整施工次序，滯後時間已控制至6周，較之前短，可維持原訂目標，三跑於2022年投入運作；整個三跑系統則於2024年啟用。

機管局正與本地及國際銀行，安排一項200億港元的5年期銀行貸款。（資料圖片）

機管局今日向立法會經濟發展事務委員會提交文件，交代機場三跑系統的最新進展，截至2020年5月底，機管局批出的主要合約總值，約626億元，仍維持在預算之內，當局仍預算1,415億元內，完成整項三跑道系統項目。

200億元5年期銀行貸款 本月內落實

機管局指，原本計劃於2019／20年度內，向散戶投資者發行50億元的3年期固定票面利率零售債券，不過受到疫情影響，計劃將延後至2020／21年度。當局續指，為了維持本身流動資金水平，並提供資金予機場運作、三跑道系統，以及因疫情而推出的46億元紓緩措施，機管局正與主要本地及國際銀行，安排一項200億港元的5年期銀行貸款，當中包括100億元定期貸款，以及100億元備用銀行循環貸款，其中後者為擴大現有50億港元，並將於2020年12月到期的備用銀行循環貸款。由於銀行反應正面，機管局表示正考慮提高貸款規模，並於2020年6月落實。

另外，在今年4、5月，機管局表示，在其80億美元中期債券發行計劃下，以私募方式向機構投資者發行4批7年期及10年期的港元債券，總額為29億港元。機管局稱，會繼續尋求機會發行債券，以進一步提高流動資金儲備；並正籌備綠色融資框架，在適當時間融資，如發行綠色債券。

進度方面，機管局指，填料供應於今年2月受到嚴重影響，而且由於1月底為農曆新年假期，香港以外所有填料來源運作幾乎全部停頓，導致期內部分主要填料供應中斷，不過3月時陸續恢復，多個來源的填料逐步回復至目標水平或以上，惟馬來西亞及菲律賓兩地的填料供應仍受阻。

三跑系統2024年啟用

另外，工程有聘請外地勞工，為維持工程進度，機管局指填海承建商今年初獲批輸入多200名工人，然而受疫情影響，工人抵港必需接受14天強制檢疫，工人的復工時間有所延誤，因而影響填海工程，但工人至今錄得「零感染」。不過機管局強調，即使受到物料、勞工等影響，相對於2019年4月中匯報的18周滯後情況，及2019年12月時在非關鍵填海區域的數個月延誤，截至今年5月，在關鍵及非關鍵填海區域的滯後時間，均已控制至6周，較之前短，可維持原訂目標，三跑可於2022年投入運作；整個三跑系統則於2024年啟用。

至於已關閉的機場二號客運大樓，機管局表示，暫時關閉後正作大型改建及拆卸工程，預計大樓擴建工程的主要工程合約，將於2020年第三季批出，待工程在2024年竣工後，大樓可提供全面的旅客服務。另外，三跑客運大樓的主要工程合約，預計於2020年第四季批出。