保就業計劃｜工會、省份社團上榜　勞聯：因疫情取消課程收入大減

首期「保就業計劃」由上月25日起接受申請，至6月14日截止。政府今日（22日）公布首批領取工資補貼的僱主名單、工資補貼金額及承諾受薪僱員人數，共涵蓋25,500名僱主，涉及48億元工資補貼，承諾受薪人數超過20萬個。 除了一般知名品牌，亦有工會、省份社團申請，港九勞工社團聯會便獲批約300萬，主席林振昇解釋，早前受疫情影響，多項課程取消，故工會收入大減，申請計劃補助。另外，香港福建社團聯會、江西社團聯誼總會亦分別獲批49萬及 13.5 萬。

↓↓↓↓第一期已獲批工資補貼的僱主名單如下↓↓↓↓

https://www.ess.gov.hk/zh/granted_companies.html

逾二萬申請僱主聘請人數不足10人



政府表示，「保就業」計劃第一期申請在6月14日午夜截止，政府合共收到168,799名僱主申請，約佔合資格僱主數目的三分之二，過去兩星期已向兩批共59,500名僱主發放總額約114億元的工資補貼，承諾受薪僱員人數49萬名；兩批僱主當中98%為聘請不足50名僱員的中小微企。記者翻查名單，當中有逾二萬申請僱主的聘請人數不足10人，佔整體申請八成。另外，有5651企業為「一人公司」。



工會、商會申請 勞聯：因疫情取消多項課程 收入大減



除了一般知名品牌，亦有工會、商會申請，如港九勞工社團聯會獲批約300萬，員工人數為163人，至於香港中華廠商聯合會亦獲批約230萬，員工人數90人。另外，多個省份社團亦有申請。香港福建社團聯會獲批49萬，員工人數為18人；江西社團聯誼總會獲批 13.5 萬，員工人數為5人。



勞聯主席林振昇解釋，早前受疫情影響，多項課程取消，故工會收入大減，亦有申請計劃補助。他強調，之前一直沒有要求員工放無薪假、減薪，申請時亦知道政府會公布名單，「受社會監察都正常」，冀申請僱主皆將資助用之員工。

港九勞工社團聯會獲批約300萬，員工人數為163人。（資料圖片／黃詠榆攝）

49僱主領過500萬津貼 屢見零售品牌

榜上亦見為人熟知的大品牌之名，在已發放的48億元工資補貼，有663間企業領取過百萬津貼，當中有49間企業更是領取過500萬津貼，當中遍布各行各業，零售、批發佔大比數，包括服裝店I.T APPARELS LIMITED領取約4,710萬元、優之良品領取約576萬元、電器品牌PANASONIC領取約721萬、鐘錶珠寶店LVMH WATCH & JEWELLERY HONG KONG LIMITED領得525萬等。

另外，航空業如中華航空股份有限公司亦領到約612萬。