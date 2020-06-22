女生回家突遇陌生男圖強脫打底褲　無業漢認非禮　官取精神科報告

患有精神病的無業漢聲稱在街上感覺有人尾隨及騷擾他，突然轉身推倒一名16歲女學生，並跪在女學生雙腿間，揭開她的校裙及試圖脫下在校裙內的短褲，幸得隨行同學及途人制止，無業漢更在被捕時襲警。他今（22日）在高等法院承認非禮及襲警罪，法官先為他索取精神科報告再作判刑，案件押後至7月6日。

被告周天誠（41歲）被控於去年4月1日在深水埗南昌街非禮X，及襲擊警員黃偉發。

曾患有精神分裂症

控方透露被告於2005年開始到精神科求診，並2006年被確診精神分裂症，及後一直需要覆診。辯方指，其精神狀態在事發前一周轉差，要求為被告索取精神科報告。

被告周天誠在區域法院承認非禮及襲警罪，他在2006年確診患有精神分裂。(資料圖片)

事主放學與同學同行時遇襲

案情指，16歲事主X在去年4月1日與兩名同學離開學校，三人沿深水埗南昌街步行，走在前方的被告突然轉身及衝向X，被告將X推倒在地上，用手按下X右肩，把X大腿擘開，跪在X大腿之間及揭起X的裙子，X大驚及呼救。被告接著試圖脫下她的短褲，X掙扎但不果，X在兩名同學及數名路人協助下脫險，被告繼而逃離現場。

有警員被打至警帽飛脫

一名目擊事件的途人尾隨被告，並通知警員，警員準備查問被告時，被告打向警員前額致其警帽飛脫，最終其另一同袍及數名途人出現，協助制服被告。警員及後發現中指受傷，並扭傷右腕。

曾想看私家醫生但不夠錢

被告在警誡下指，當天吃飯後離開住所，並感覺有人尾隨他，他稱走至案發地點時有3名女學生跟著他，並有許多人跟著他，於是失控。他承認沒有服用精神科藥物，並想看私家精神科醫生，但不夠錢。

案件編號：HCCC90/2020