伯伯搭271號九巴遺銀包　車長助尋回　毋忘初衷：做出色車長

有九巴車長上周六（20日）在Facebook大埔區群組貼文指，一名伯伯在遺留其銀包在一輛來往大埔及佐敦的271號巴士上，隨後在兩名車長的協助下成功尋回，獲網民大讚稱職。 兩名車長今日（22日）獲九巴頒發嘉許信，他們接受訪問時透露，兩人均為居住於大埔逾20年的街坊，其中一名車長阿俊憶述父親亦曾遺留銀包在巴士上，最終尋回兼無任何損失；另一車長阿樂入職僅9個月，對於能助伯伯尋回銀包感到開心，被問及為何會擔當一名車長時，他說：「細個寫『我的志願（作文）』，我真係寫『想做一名出色的車長』，屋企人笑話我依家願望成真。」

九巴車長阿樂：「細個寫『我的志願（作文）』，我真係寫『想做一名出色的車長』，屋企人笑話我依家願望成真。」（鄺曉斌攝）

九巴271線車長林偉俊（阿俊）上周六在Facebook群組「Tai Po 大埔」貼文指，一名長者在遺留其銀包在一輛來往大埔富亨邨及佐敦西九龍站的271線上，銀包內有銀行卡及相當於「成個月飲茶錢」的現金，着遺失銀包的長者或其家人與九巴聯絡。隨後有另一名車長楊家樂（阿樂）留言稱，該名伯伯曾在佐敦德成街上車，並指自己的銀包遺留在前面巴士上，車長看見對方行動不便、身無分文，因而接載伯伯回到大埔總站，銀包「完璧歸趙」。

事件引起網民迴響，紛紛稱讚兩名車長熱心稱職。阿俊及阿樂今日接受訪問時直言「諗住都係嘗試下」，對於能協助伯伯尋回銀包感到開心，同時是兩人入職以來其中一件最深刻的事情。阿樂憶述，涉事伯伯當日在佐敦一個車站敲敲車門，說因為遺失銀包而身無分文，阿樂察覺伯伯十分緊張，隨即接載對方前往西九龍站尋求站長協助。

阿俊表示，事發當天準備由西九龍站駛回大埔，巡車期間發現有人遺漏銀包，隨即在當日中午到「Tai Po 大埔」發文；事實上，阿俊過往平均每周均會發現一次失物，例如銀包、電話及鎖匙等，他將物品交到站長室後，有時會將物品的照片上載至Facebook群組。

阿俊解釋，平時在Facebook大埔群組經常發現很多人貼文尋失物，而他明白未必人人都會懂得到總站尋找失物，因此有時會以網上貼文方式，替失物尋主人。他憶述，父親過往曾試過遺留銀包在巴士上，最終在總站尋回兼無任何損失。

阿俊（左）及阿樂（右）獲九巴頒發嘉許信。（鄺曉斌攝）

阿俊是一名富亨邨居民，自幼居住在大埔，至今逾30年。他直言對大埔有情意結，入職九巴車長後亦特意選擇駕駛大埔路線，包括以富亨邨為總站的271線。同樣居住在大埔逾20年的阿樂，曾在日本留學讀日文及酒店管理，為期約兩年，但有感香港才是「自己屋企」，因此回港與家人打理便利店業務，9個月前則轉職為九巴車長，他說：「由細到大都係搭271線出去玩，大個咗做車長接人出去，感受好特別。」

被問及為何會擔當一名車長時，阿樂笑言：「細個寫『我的志願（作文）』，我真係寫『想做一名出色的車長』，屋企人笑話我依家願望成真。」