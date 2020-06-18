【大埔區議會】連儂隧道留言板撥款遭DQ　區議員將向申訴公署投訴

大埔區議會今日（18日）舉行地區工程工作小組會議，早前大埔區議員胡耀昌與任啟邦申請以地區小型工程撥款，在「連儂隧道」建立區議會留言板，惟會前胡耀昌收到民政專員回覆，指留言板對其構成「專享利益及/或私人利益」，不符《推行地區小型工程計劃指引》，胡耀昌今日在會中批評民政專員此舉越權，並打算向申訴專員公署投訴民政專員阻撓他提出議案一事。

大埔區議員胡耀昌（右）不滿民政專員拒絕將建立區議會留言板項目列入會議議程上。 （資料圖片/黃文軒攝）

民政專員指項目構成「私人利益」

新民主同盟胡耀昌指，在會前收到民政專員回覆，指於「連儂隧道」建立區議會留言板，對胡本人構成「專享利益及/或私人利益」，不符《推行地區小型工程計劃指引》，不容該項目列入會議議程。胡耀昌在會上發言，批評民政專員禁止項目列入會議議程是越權，「根據《推行地區小型工程計劃指引》，議員有提出項目予區議會審議的權力，民政專員無權剝奪我的提案權」。

胡耀昌又指，一眾區議員表決通過讓留言板項目排上議程，並以12票贊成、1票反對下，原則上通過有關撥款，他認為民政事務處在程序上須進行可行性研究，正等待民政專員的進一步回覆。此外，會議亦通過由連桷璋動議、胡耀昌和議的議案，將以區議會地區工程工作小組的名義，向申訴專員公署投訴民政專員阻撓他提出議案。

區議會曾要求保留「連儂隧道」不果

大埔區議會亦曾於今年1月舉行特別會議，當時有區議員提出要求政府保留「連儂隧道」，食環署代表官員引述各部門回應時指，政府認為連儂牆會引發社會更多矛盾，不希望保留後引發暴力事件，故拒絕區議員要求。