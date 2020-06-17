新冠肺炎｜九巴推新優惠　購買及延長月票均獲贈九巴製口罩一盒

新冠肺炎疫情下，本地多間公司自行生產口罩，九巴今日（17日）表示，由6月25日起，乘客購買或延長一張九巴月票，均可免費獲贈九巴自家生產的三層外科成人口罩一盒，每盒共30個。

口罩派發詳情（九巴圖片）

九巴及龍運的母公司載通國際今年3月宣布，將在屯門九巴車廠生產口罩；到本月初，九巴表示可向所有前線、後勤員工派發自家製口罩。

九巴表示，由6月25日至8月31日，乘客購買或延長一張九巴月票，可於美孚曼克頓山曼坊商場Design1933、尖沙咀天星碼頭巴士總站、沙田市中心巴士總站、屯門市中心巴士總站，以及屯門公路轉車站等顧客服務中心換領口罩。九巴指，乘客可按購買日期，於7月29日至9月30日換領，屆時需出示相關的八達通卡或八達通產品。

九巴指，每盒有30個三層外科成人口罩，尺寸為17.5厘米 X 9.5厘米，細菌過濾效率（BFE）及微粒子過濾效果（PFE）達至少95%，不含人造玻璃纖維及合成乳膠，並符合ISO14644-1 Class 8 的十萬級潔淨無塵車間所生產。

另外，公共交通費用補貼計劃將於今年7月1日至12月31日調低門檻至200元，九巴表示，放寬後可變相以七五折的優惠價，即586.7元購買原價780元的月票。