教育局辦「正向吉祥物」設計比賽　盼改變過度競爭文化

教育局今日（22日）向全港幼稚園及中小學發通函，邀學校鼓勵師生及家長參加「正向吉祥物」設計比賽，由本月底起接收作品，以選出可宣揚正確教養、改變過度競爭文化的「親善大使」。

教育局今日（22日）向全港幼稚園及中小學發通函，邀學校鼓勵師生及家長參加「正向吉祥物」設計比賽。（活動網頁截圖）

教育統籌委員會成立的「家校合作及家長教育專責小組」，2019年4月向教育局提交報告。當中包括建議教育局在港推「正向家長運動」，宣揚正確教養子女的方法和態度。

教育局今日宣布，舉辦「父母童心 正向家長吉祥物設計大激想」比賽，呼籲市民發揮創意，設計可代表活動的親善大使。而有關吉祥物須宣揚正確教養態度，逐步改變過度競爭文化，協助本港學童有效學習、快樂成長。

有興趣參加者，可在下周一（29日）至8月28日遞交作品，詳情可參閱比賽網頁（www.parent.edu.hk/article/positiveparent）。（活動網頁截圖）

是次比賽分幼稚園、小學、中學和公開組，每組皆設冠亞季各一名、傑出奬五名及優異奬十名，得獎者將獲頒發獎狀及禮券。冠亞季依次可獲3,000、2,000及1,000港元禮券；而傑出獎及優異奬分別有500及100港元禮券。

有興趣參加者，可在下周一（29日）至8月28日遞交作品，詳情可參閱比賽網頁。