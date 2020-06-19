國歌法｜教育局稱可報警處理　鄧振強：若學生行為不當會即場糾正

教育局昨天向全港中小學發出通告，指學校必須在舉辦慶祝元旦日（1月1日）、香港特別行政區成立日（7月1日）及國慶日（10月1日）的活動時升掛國旗和區旗及奏唱國歌。 中學校長會主席鄧振強今天（19日）在電台表示，現時學校一般較少在元旦及七一舉辦慶祝活動，部份學校或於國慶前的上學日慶祝，他相信屆時有慶祝的學校會升掛國旗和區旗及奏唱國歌。

鄧振強稱，部分學校會在國慶前的上學日慶祝，他相信屆時有慶祝的學校會升掛國旗和區旗及奏唱國歌。 （資料圖片）

鄧振強在港台節目《千禧年代》指，自1997年回歸後，升國旗、唱國歌都是校園生活的一部份，學校在開學禮、畢業禮等重要日子都會升國旗、唱國歌，不過就較少於元旦日及七一舉辦慶祝活動，他解釋，學生在12月起已放聖誕假，因此元旦前不會上學及舉辦慶祝活動；而七一是考試季節，學校一般不會舉辦活動。他稱，部份學校會在國慶前的上學日慶祝，他相信屆時有慶祝的學校會升掛國旗和區旗及奏唱國歌。

教育局又指，如果學生不尊重國歌，情況嚴重並涉及違法行為，而校方未能處理，學校可考慮尋求警方協助。鄧振強稱，現時若發現學生行為不恰當，會即場糾正，「學生一般都會聽」，有需要時老師會在事後與學生溝通，通常不需訓輔，也無聽過需處分。他稱對教育同工有信心，日後遇到相關事件時都有經驗及能力去處理，保持學校寧靜及運作如常。

教育局昨天向全港中小學發出通告，指學校必須在舉辦慶祝元旦日（1月1日）、香港特別行政區成立日（7月1日）及國慶日（10月1日）的活動時升掛國旗和區旗及奏唱國歌。 (資料圖片／羅君豪攝)

聽眾黃小姐致電節目批評教育局增加指引，壓制學校自主做法，「國歌係應該要唱，但係咪要（寫到）咁死，寫明一定要唱？」而蘇先生則斥教育局不知所謂，「口口聲聲話唔好政治帶入學校，但又咁做，令人極度反感。」另一聽眾馬先生更形容中共不斷收窄港人空間，做法有如孫悟空金剛圈，又質疑要求學校升國旗、唱國歌，是為了洗學生腦。