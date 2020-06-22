港鐵8折車費為期半年7月1日起生效　連同早鳥優惠最多可享45折

新冠肺炎影響本港經濟，政府早前推出第二輪「防疫抗疫基金」，建議港鐵下調車資兩成、為期6個月，當中將承擔一半費用，料開支達8億元。港鐵其後宣布推出「程程20%車費扣減」，並為常客車票提供100元扣減，相關優惠將由7月1日起實施至2021年1月1日完結。 港鐵今日（22日）表示，乘客最早可於本月24日以優惠價購買7月份的「全月通加強版」。成人八達通乘客倘搭港鐵，在「程程20%車費扣減」優惠下連同「早晨折扣優惠」一併使用，可享約45折車費優惠。

由今年7月1日起，成人八達通乘客乘搭港鐵可享八折優惠，優惠至明年1月1日。（資料圖片）

由7月1日起，市民購買今年7月至12月的「全月通加強版」及「港鐵都會票」，可享100元扣減優惠，乘客最早可於本月24日起以優惠價購買7月份的「全月通加強版」，亦可透過港鐵手提應用程式「MTR Mobile」購買相關車票。

同時，在「程程20%車扣減」優惠下，成人八達通乘客倘在周一至周五（非公眾假期）、早上7時15分至8時15分在指定45個市區車站拍卡出閘，亦可一併享有「早晨折扣優惠」，最高可享大約45折車費優惠。

以荃灣站前往中環站為例，八達通成人票價為15.2元，7月1日起可享「程程20%車費扣減」，並同時以原價六五折計算「早晨折扣優惠」，扣減兩項折扣優惠後，實際車資將為6.7元，故可節省56%車費。

五款全月通加強版及港鐵都會票乘客，由今年7月至12月期間的6個月內，每次購買均會獲得100元扣減優惠。（港鐵文件）

成人八達通乘客現時於周一至周五非公眾假期，早上7時15分至8時15分在指定45個核心市區車站出閘，可享65折車費優惠。（港鐵提供）

而沙田站前往紅磡站為例，八達通成人票價為6.3元，享有上述兩項票價優惠後，實際車資則為2.7元，合共節省57%車資。

另外，港鐵又指7月1日起，免費WiFi覆蓋範圍將由現時車站WiFi熱點擴至全線重鐵車站大堂及月台。而啟德及顯徑站的大堂及月台，以及鑽石山站屯馬線月台則會在9月開始提供免費Wi-Fi服務。