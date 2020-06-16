機場快線免費穿梭巴士客量持續偏低　港鐵指6月30日正式停運

受新冠肺炎疫情影響，港鐵近月乘客量急跌，首季按年跌四成。港鐵今日（16日）表示，由於現時機場快線的穿梭巴士服務持續偏低，決定於今年6月30日，即與承辦商合約結束後，停止提供相關穿梭巴士服務。

機場快線穿梭巴士將正式停運。（港鐵網頁圖片）

根據港鐵網頁，機場快線免費穿梭巴士服務專為機鐵及高鐵乘客而設，由香港站或九龍站，往返各主要酒店及鐵路轉線站。

港鐵今日指，受疫情影響，相關穿梭巴士服務已由4月10日起暫停。港鐵續指，該服務客量持續偏低，經過審慎考慮後，將於今年6月30日，即外判承辦服務合約完結後，停止相關服務。翻查資料，來往港島的相關穿梭巴士線4條；來往九龍的有5條。

港鐵又指，希望為機場快線提供更彈性的接駁服務，由於不少乘客喜歡使用的士轉乘機鐵的優惠，正計劃與呼喚的士的流動應用程式合作，而今年第三季起，讓乘客透過港鐵應用程式召的士及購買機鐵車票。港鐵稱，假如乘客乘的士到香港站、九龍站及青衣站，可享機鐵車票優惠。

港鐵商務總監楊美珍認為，相關措施令接駁服務不再局限於穿梭巴士路線，覆蓋的地區更廣泛。她續稱，會研究加強其他接駁服務，例如在機鐵車站，提供更多位置供酒店車輛上落客。

另外，港鐵表示會添置新款自助售票機，乘客可在機場透過信用卡等電子付款方式，在新設的售票機購買機鐵單程二維碼車票。港鐵又稱，會逐步翻新機鐵的座椅及地氈，新座椅椅套以藍、緑色的機鐵標誌為主軸；座椅頭部靠墊則以仿製皮革製成。此外，乘客在機鐵月台時，可留意資訊顯示屏，了解下班車的座位資訊。