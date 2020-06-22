疫情下廚餘回收不足100公噸　政府年底再推收集計劃涵蓋部分屋苑

廚餘佔堆填區廢物中最大比例，每天丟棄量達3,000多公噸。環境局計劃於今年年底推行第二階段的廚餘收集先導計劃，期望在2022年每日收集的廚餘量能達到250公噸，較現時回收量升一倍。有立法會議員今日（22日）指，至2023年廚餘設施料每日可處理550公噸，質疑「收集網絡追唔上處理能力」，認為政府要改善。 另外，環境局局長黃錦星透露，在新型冠狀病毒肺炎疫情下，因酒樓及食肆生意「麻麻地」，故近一、兩個月收集到的廚餘量不足100公噸，即有機資源回收中心第一期的一半處理量亦未達到。

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立法會環境事務委員會今日召開會議，討論廚餘收集及運送安排。環境保護署副署長伍江美妮表示，第二階段的廚餘收集先導計劃於今年年底展開，已表示有興趣參加的機構場地較第一階段新增約150個，當局亦會鼓勵屋苑試用智能廚餘收集箱收集家居廚餘，再運送至有機資源回收中心第一期處理。

立法會議員朱凱廸會上提出，由於政府正興建有機資源回收中心第二期，各廚餘處理設施料2023年每日合共處理550公噸，惟政府目標僅是收集250公噸。他又建議第二階段的廚餘收集先導計劃可涵蓋鄉村地方，因可順帶改善衞生問題，「相信村民都好歡迎」。

廚餘佔堆填區廢物中最大比例，每天丟棄量達3,000多公噸。（資料圖片）

人民力量立法會議員陳志全就提出，在疫情下很多食肆生意大減，要求政府交代收集最新數字。伍江美妮回應指，當局會在有機資源回收中心第二期落成後檢視收集量目標，而鄉村地區亦是其中一個希望試行的範疇。黃錦星就指，近一、兩個月收集到的廚餘量不足100公噸。

民主黨立法會議員許智峯就指若垃圾收費落實，每日可減少逾1,600公噸廚餘，惟因當局在處理垃圾收費時「放軟手腳」而被拉倒，狠批「環境局徹底失敗，黃錦星你一事無成！」民建聯何俊賢就詢問有關運送廚餘車隊承載力問題，如成本及支出等。

黃回應指，當局在環保多方面有工作，認為減廢工作特別具挑戰，強調當局減廢不會停步。伍江美妮就坦言運輸成本昂貴，會檢視如何安排車隊令收集到的廚餘量最多。

本港每日產生約160至180公噸園林廢物。（資料圖片／盧翊銘攝）

另外，當局亦提出利用屯門T．PARK（源．區）附近的土地建設園林廢物處理中心，初期收集和處理政府部門及工務工程所產生的園林廢物，逐步擴展至本地其他園林廢物。而服務範疇包括將園林廢物篩選、破碎等，轉化成不同的有用物料，用作堆肥等用途。預計可於2021年初開始運作，設施第一年的處理量料為約11,000公噸，政府計劃於2020至21財政年度投入約3,000萬元。

另外，環境局副局長謝展寰又指當局已展開在屯門環保園發展試驗設施研究，將合適的園林廢物轉化成生物炭，預計於2022年初啟用，料每日能處理15至20公噸園林廢物及生產約3至5公噸生物炭。