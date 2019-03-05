渠務署試混合廚餘污泥發電可取　政府減廢進程勿停步

渠務署本年二月介紹混合廚餘污泥發電的試驗計劃，縱然該計劃預期每日最多處理五十噸廚餘，佔本地日均生產量不足 2%，但仍值得肯定。政府必須繼續推動食材回收，包括在處理豬油生產的過程上，政府要更加努力，避免豬脂堆填及污染環境。

小蠔灣廚餘回收中心第一期設計圖。（圖片來源：環保署）

渠務署推轉廢為能項目 更可實踐電力自供

根據《香港固體廢物監察報告》，2017 年堆填區棄置廚餘重量日均約為 3,662 公噸，按年上升 1.7%，但回收量只佔廚餘總量的 0.8%。廚餘其實相當有用，例如餵飼牲畜、堆肥，但香港農業規模較其他地方小，故需另覓出路。

政府在 2016 年的《施政報告》提出在污水處理廠開展廚餘與污泥共厭氧消化，產生生物氣（biogas）並轉化為電力。渠務署與環保署合作，準備今年在大埔污水處理廠推展計劃。該計劃可提供一百萬度電給廠房，佔廠房全年用電量逾 6%，有助稍稍減輕電費。相較之下，預計每日最多廚餘處理量只有五十公噸，比例不足 2%，要配合現已投入運作的小蠔灣廚餘回收中心第一期，處理量才達每天 250 公噸。

比較明顯的進帳，要等待最快於 2021 年沙田污水處理廠推行的同類共厭氧消化系統，以及正在申請撥款、擬於 2022 年落成的回收中心第二期項目，屆時處理量則可升至日均 600 公噸，共佔 16% 左右。

順帶一提，廚餘回收中心投入運作，對電力生產具有重要意義，當中心全力運作後，可以電力自給自足，更有高達 1,400 萬度剩餘電力經電網輸出，等於約三千戶家庭用電量。政府應繼續在新建設實踐電力自供，甚至自建再生能源發電系統，要求兩電購買公營電廠的電力，莫再被利潤管制協議綁死。

環境局在2013年開始展開的《惜食香港》運動，在全港推行減少廚餘的運動，「大嘥鬼」成為宣傳代表，配合有趣的故事背景，使其形象變得鮮明，深人民心。 (「大嘥鬼」facebook圖片)

收集廚餘阻礙多 政府須主導拆牆鬆綁

必須指出，香港的廚餘處理進度落後於其他國家和城市。《01 周報》去年總結三大原因，即垃圾徵費歷經幾任政府仍未敲定，直到 2020 年底才推出；回收中心的落成時間也較最初估計晚得多，原訂於 2021 年落成的第三期項目，現在仍未聞梯響；不少過往運作的廚餘處理項目，處理量遠遜預期。同期，廚餘量節節上升，成為社會問題。

除此之外，個別廚餘需要專門處理方法，豬脂是其中之一。最近政府計劃收回沙頭角一塊土地興建淨水設施的地盤辦事處，現址正經營豬油廠。廠方本年申請司法覆核，阻止政府收回工廠，指未獲政府安置，又警告工廠結業會導致每年萬噸計的豬脂被棄堆填區。姑勿論官司誰勝誰負，政府也要安排豬脂出路，聯絡廢置食用油收集商及處理商。

任誰也明白，減少食物浪費才是根本解決之道，這正是環境局製作「大嘥鬼」的宣傳目的，但萬一要棄掉食材，政府和社會也要設法阻止把廚餘直送堆填區。

運送廚餘成本一向是商戶和屋苑的障礙，而廚餘收集不盛，廚餘收集商和再造商也難有長足的進展。政府預定在今年下旬開展先導計劃，為部分工商業及家居提供免運輸費及處理費的收集廚餘服務，是打通產業鏈的重要一步。

要服務順利進行，政府要積極與飲食業界及屋苑完善收集程序，鼓勵食肆員工和家庭成員配合。香港品質保證局去年中發表業界訪問報告，提出幾個注意事項，值得參考：一、要減少廚餘雜質：二、物業管理公司要方便商場食肆分類和收集廚餘；三、要留意中式西式和其他菜系對廚餘回收處理的獨特需要；四、要不斷探索減低廚餘臭味的方法。

政府不論由垃圾徵費，興建廚餘回收中心，以至回應食物業界的顧慮，均緩慢非常，一拖再拖。環境局必先展現決心魄力，帶領食物商界、回收業界和市民，共同推動減廢風氣。