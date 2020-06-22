新冠肺炎｜逾三萬公屋戶要求房署檢查渠管　九成單位無問題

新冠肺炎疫情持續近半年，早前有公屋單位的喉管被懷疑「播毒」。房屋署早前表明，當公屋有確診個案，若與確診單位共用同一條污水渠或排氣管，他們會主動入屋調查及維修。 據了解，截至6月17日已有約三萬戶要求房署檢查渠道，房署已完成大部份個案，其中27,562宗均無問題，而發現有損壞的個案已即時維修。

長康邨康美樓是首個發現有新冠肺炎患者的公屋屋邨，政府曾緊急疏散住客，並送往檢疫中心隔離。（資料圖片／陳永武攝）

據了解，截至6月17日，房署已檢查2,479個單位，至今約有30,460住戶要求房署作渠務檢查，房署已完成30,382宗個案，其中27,562宗無問題，而發現有損壞的個案已進行即時維修。

房屋署在四月份已表明，已檢查所有公屋在天台上的排氣管，稱全部高於一米，並符合法例及國際標準，公屋住戶擔心處所的渠管情況，均可登記，房署會派員上門檢查維修。

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黃遠輝：檢視房委會轄下公屋單位喉管

房委會資助房屋小組主席黃遠輝透露，早前曾有公共屋邨出現新冠肺炎的個案，因此會檢查房委會轄下公屋約80萬個單位的喉管，並透露目前已完成曾出現確診個案的座數；接下來將依次序，首先檢查確診個案的同邨其他座數，以至其他屋邨。

黃又指，當局收集到的環境及喉管樣本，至今未發現有陽性反應。他認為，大眾未能吸收沙士的經驗，指事隔10多年社會已鬆懈，未能做好公共衛生如排污等清潔工作，勸籲吸收教訓轉化為正能量。

房委會委員、工聯會立法會議員郭偉強亦透露，暫時未在沙井及喉管發現病毒，指當局將會製作報告提交。他又指，預期18個月內會完成檢查，認為時間長度為可接受的範圍，並呼籲公屋住戶「一人出一分力」，讓疫情得以冷卻緩和。