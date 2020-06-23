政府代繳7月租金　76萬公屋租戶免交租

香港房屋委員會（房委會）今日（23日）宣布，居於其轄下公共租住單位繳交一般租金及在租金援助（租援）計劃下獲租金寬減的租戶（包括暫准租用證持證人）將毋須繳付2020年7月份的租金，措施將惠及約76萬個房委會租戶。

房委會指出，如果租戶有短暫經濟困難未能及時繳交租金，可向房委會申請暫緩發出遷出通知書。（資料圖片）

財政司司長今年2月26日公布的2020至21年度《財政預算案》中，推出一系列逆周期措施，當中包括為居於房委會公共租住單位的較低收入租戶代繳一個月租金。立法會已於5月14日通過《2020年撥款條例草案》，措施將惠及約76萬個房委會租戶。這項措施不適用於須繳交額外租金的租戶。

可申請暫緩發出遷出通知書

房委會發言人說：「政府會為繳交一般租金及在租援計劃下獲租金寬減的房委會租戶及暫准租用證持證人代繳2020年7月份的租金。房委會將向所有租戶及暫准租用證持證人發出通知，說明有關安排。」

另外，因應2019冠狀病毒疫情帶來的影響，如果租戶有短暫經濟困難未能及時繳交租金，他們可向房委會申請暫緩發出遷出通知書，若有關申請獲批，房委會於今年5月至10月期間會暫緩向該些租戶發出有關通知書。