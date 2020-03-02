【財政預算案2020】房委會通過零售及工廈租金減半　延長至9月底

新一份《財政預算案》公佈，會向政府物業、土地等的合資格租戶提供額外6個月50%的租金或費用寬免。為配合上述措施，房委會通過再為轄下的零售及工廈租户減租一半，為期延長再多6個月。 房委會表示，連計早前已推出的6個月減租期，房委會少收的租金收入合共估計約為7.78億元。

▼《財政預算案2020》措施▼

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再延長減租期半年

財政司司長陳茂波早在去年8月15日時，已宣布一系列紓困措施。房委會轄下商業樓宇小組委員其後通過，向房委會轄下零售和工廠大廈單位租戶提供50%的租金減免，由去年10月1日起實施，至今年3月31日截止，為期六個月。

房委會今日通過延長減租期多半年，日期由4月1起至9月30日。房委會表明，租金寬減將適用於所有在租金寬減期內仍然生效的合資格租約，若租約的免租期剛好在租金寬減期內，該段期間不會享有是次租金減免。

房委會建議再為轄下的零售及工廈租户減租一半，為期延長再多6個月。（資料圖片）

逾五千戶受惠

今次新措施之下，將有2,450個零售及3,300個工廈租戶受惠，屆時將少收3.91億元。

房委會發言人表示，租金寬減不包括差餉和空調費用。就為期共12個月的租金寬減措施，房委會少收的租金收入合共估計約為7.78億元。