房委會下月起將差餉寬免轉歸公屋租戶　從租金抵銷　料涉26億元

最新一份《財政預算案》提出，政府寬減今年4月至明年3月四季的差餉，每個應繳差餉住宅物業的寬減額以每季1,500元為上限；而每個應繳差餉非住宅物業的寬減額，在首兩季及其後兩季的上限分別為每季5,000元1,500元。 房委會今日（27日）指出，由下月開始，會將最新的四季差餉寬免轉惠予其住宅及非住宅租戶，差餉寬免總額分別預計最多約為25.99億元及5,890萬元。

房委會轉惠予住宅的差餉寬免總額，分別預計最多約為25.99億元。（資料圖片）

房委會表示，房委會資助房屋小組委員會已通過，房屋署將於今年四月起，至明年三月為期12個月內，以每個應課差餉物業每季1,500元為上限，按月將政府的差餉寬免額從住宅租戶應付的租金中等額抵銷，悉數轉歸他們，而租期非涵蓋整個月的租約，轉歸的寬免款額會按比例計算。

適用於中轉屋及綜援受助人

發言人表示，是次安排將適用於所有出租住宅單位，包括繳交暫准證費的中轉房屋暫准租用證持證人，以及綜援受助人。

轉惠予非住宅樓宇租戶

至於非住宅樓宇租戶方面，發言人表示，房委會非住宅樓宇最新的差餉寬免款額，會轉惠予轄下非住宅樓宇租戶／暫准證持有人。

他們可以由今年四月至明年三月獲寬免每月差餉，首兩季以每個應課差餉非住宅物業每季5,000元為上限，其後兩季則以每個應課差餉非住宅物業每季1,500元為上限。

房委會說，停車場不包括在是次差餉寬減安排內。（資料圖片）

12個街市承租商檔戶受惠

另外，房委會轄下的晴朗、洪福、葵涌、梨木樹、滿東、安泰、屏欣、碩門、水泉澳、天恩、欣田及迎東12個整體承租街市承租商，亦會把差餉寬減額全數轉惠予持有其暫准證的檔戶。

不包括停車場

發言人又指，由於個別泊車位使用者的差餉寬減額不多，而把差餉寬減額攤分會涉及大量行政費用，故商業樓宇小組委員會通過，不把停車場包括在是次差餉寬減安排內。

發言人說，房委會會將停車場獲寬減的差餉款額投放於優化停車場設施，例如裝設電動車輛充電設施、更換節能照明裝置、提升保安系統等。