DSE 2020｜明愛新學年開物理治療課程　收生成績至少五科達20分

本港物理治療師人手供不應求，自資院校相繼開辦課程切合市場需要。繼東華學院及公開大學開辦物理治療學課程後，明愛明愛專上學院新學年亦「分一杯羹」，開辦物理治療學學士四年制課程，首年學額為50個。考慮到學生經濟負擔，院校特設42,500元資助，在扣取政府免入息審查資助後，首年學費為約7.5萬。課程主任梁兆麟表示，預計文憑試生成績最佳五科至少達20分，才有能力修讀學科。

獲得資助後 每年學費7.5萬元

食物及衛生局於2017年發表檢討醫療人力規劃檢討報告，推算2030年將欠900多名物理治療師。繼東華學院及公開大學開辦物理治療學課程後，明愛專上學院新學年亦開辦相關課程，首年名額約50個。院校亦特設42,500元資助，在扣取政府免入息審查資助後，首年學費為約7.5萬。

課程重視基層醫療培訓

明專物理治療課程主任梁兆麟表示，目前本港一位物理治療師人手平均服務約2,300多位市民，對比英國及加拿大每1:1500及1:1800為低，在本地面對人口老化問題下，未來對物理治療師需求越來越殷切。梁指，課程除設傳統的物理治療培訓外，亦會特別注重基層醫療、預防治療、健康生活、運動治療和指導服務領域的相關培訓。健康科學院助理教授蔡靜雯舉例，過往運動治療重視精英運動員提升表現，但在運動越趨普及下，有需要加強一般人的運動保健知識。

修讀課程學生須在四年內完成逾1000小時的臨床實習，包括到公營醫院、地區康健中心、私人診所等。另外，去年院校剛設有社臨綜合診所，料可供物理治療學生作臨床實習。

明專健康科學院院長陳磊石（圖中），開設物理治療課程，是滿足社會對物理治療師的需求。（黃寶瑩攝）

料最快第四年才取得專業認證

明專為新課程特別斥資1600萬元，翻新舊校舍的課室，增設七間物理治療實驗室、並從美國及歐洲引入尖端儀器設備，首年聘用3.3位全職教員，按年增加以符合1:15的師生比要求。目前課程尚未取得物理治療師管理委員會的專業認證，蔡靜雯指，委員會會每年檢討院校教學、師生比及儀器設施，最快要課程第四年、首屆畢業生前才可獲認證，對於取得認證有近百分之一百信心。

課程收生要求為四科核心科及一科選修科達「33222」成績，選修生物、物理、組合科學會優先考慮。梁兆麟表示，目前課程已收到130個申請，正進行面試篩選。他又指，收生除重視考生對行業的熱誠外，亦會注重學術成績，估計文憑試成績最佳五科最少要達20分，才有能力修讀課程，並符合僱主對畢業生的要求。