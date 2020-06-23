健康碼｜港病毒試劑成本600元較粵貴30倍　盧寵茂批港府放任不幫

「港版健康碼」料於日內推出，讓有跨境需要的粵港澳三地人士接受檢測後可豁免強制檢疫，本港8間獲認證的醫療機構，檢測收費由一千多元至逾3,000元不等，遭質疑太貴，與廣東省劃一檢測費約82元的差距大，惟港府稱市場需求倘增加，有望令檢測費用下降。 有業界人士指出，以醫院管理局、衞生署、私家醫院及化驗所均有採購的德國製試劑為例，每個試劑盒花費約600元，但廣東省政府統一採購，內地生產的試劑成本由原本逾80元下跌至最近的17元。而其他成本如機器、人手工資等，兩地的水平亦相距甚遠，致檢測收費差距大。 香港大學深圳醫院院長盧寵茂直斥，港府零干預屬「放任」多於自由，應考慮參與內地統一採購助私營機構下調檢測費。 （全文均將人民幣轉換為港元計算）

+ 2

「港版健康碼」要求跨境人士自費做病毒檢測，目前有5間私家醫院及3間私營化驗所獲認證包括養和醫院、仁安醫院、港怡醫院 、荃灣港安和香港港安醫院、栢立醫學化驗所有限公司 、香港分子病理檢驗中心、以及基因檢測公司Prenetics。跨境人士需到該些機構接受病毒檢測，由機構將病毒檢測結果上載到政府平台以作審核，合資格者可用有效期7日的健康碼跨境後免14日檢疫。

各私營醫療機構的檢測收費由逾千元至最貴約3,200元，有意見認為收費太貴，比較廣東省劃一檢測費82元相去甚遠。本港業界人士則認為，兩地的成本水平不一，難以一併比較。

仁安醫院院長李繼堯稱，雖知悉內地有藥廠的試劑質素不錯，但難以取得貨源。（資料圖片／盧翊銘攝）

健康碼｜粵港澳檢測收費相差最多48倍 仁安醫院最貴4000元 (價格或有調整)

港業界多用進口貨 試劑約600至700港元

目前本港檢測用的試劑主要為進口貨，據悉醫院管理局及衞生署均有採購羅氏診斷生產的試劑盒，在德國製造。兩間港安醫院回覆稱，自行採購的試劑由德國及美國製造，港怡醫院則稱，採購歐洲及美國認可的試劑。

仁安醫院院長及醫務總監李繼堯透露，該院同樣採購羅氏的檢測試劑，售價約600至700元，雖然知悉內地有藥廠的產品質素不錯，但難以取得貨源，亦未知內地是否有如美國FDA等認證供參考。香港分子病理檢驗中心回覆查詢時稱，有同時購買羅氏的試劑，以及港資內地廠的生物科技公司Hybribio的出品，試劑成本約300元。

人手、儀器成本貴 檢測量太低難攤分

除了試劑之外，檢測量、採集樣本的拭子、檢測儀器、人手、租金等成本亦會影響檢測收費。李繼堯則透露，仁安醫院目前每日可做約120個病毒檢測，他指儀器及人手成本已固定，「做10個又係一樣、做50個又係一樣」，料檢測次數需增加才有減價空間。

有私家化驗所人士表示，一個拭子的成本約40元，檢測儀器方面，若儲夠96個樣本才開機，每個樣本的成本則可維持在50至60元，但私家機構「一個樣本都要做，無得等」，故成本或會急增。一旦化驗所有樣本呈陽性需再覆檢，檢測成本即翻倍，可謂「做一次蝕一次」。

本港化驗師工資高於內地

人手方面，消息人士指內地技師月薪約4,000至5,000元，惟香港的化驗師月薪至少3萬元，加上港府無意如內地及澳門政府般提供補貼，此舉無助機構減價。加上本港整體的檢測量太低，私營醫療機構亦毫無議價能力。

盧寵茂建議政府考慮與內地政府商討，參與統一採購檢測試劑。（資料圖片／梁鵬威攝）

內地政府出手統一採購 香港單靠市民自己搵枝槍去打

港大深圳醫院現時的新冠病毒核酸檢測費為82元，連同約109元掛號費，191元已可取得病毒檢測報告，遠低於本港價格。院長盧寵茂透露，起初政府劃一檢測費用約175元，醫院向廠商採購試劑需約87元；至醫院每日檢測量增至逾一千次，廠商願減價至約63元。到最近廣東省政府出手，全省統一採購，試劑成本即急跌至約17元。

翻查資料，廣東省與其餘五個省、市或自治區組成「區域聯合採購」聯盟，集中採購新冠病毒檢測試劑，令檢測費得以下調。香港食物及衞生局局長陳肇始早前被問到會否劃一檢測價格時，僅稱料檢測需求增可令價格下調，又指會與更多私人化驗所聯絡，引入供應商增加競爭。

盧寵茂：港府「又唔管又唔幫手」 應考慮參與內地採購

盧寵茂認為，廣東省政府的做法是成功例子，顯示政府需以政策協助打好抗疫仗。他指明白本港私家醫院應自負盈虧，但檢測量的多寡影響檢測成本，而打抗疫仗需要司令，政府應任將軍的角色，而非「單靠市民自己搵枝槍去打」，批評港府現時做法不理想，「你可以話係自由市場，我就覺得係放任」。

盧寵茂又指一國之下容許兩制，但並非完全不能有共通點，建議港府可與內地商討，考慮參與廣東省政府的統一採購，助醫療機構做病毒檢測。