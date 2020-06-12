內地及港澳的新冠肺炎疫情有緩和跡象，消息指，粵港澳三地政府有意在短期內推行「粵港澳健康碼」。據了解，本港獲認可化驗的機構不多過10間，當中包括私家醫院和私營化驗所。 本港至少五間私家醫院的檢測結果將獲承認，包括養和、港安（荃灣及司徒拔道）、港怡及仁安醫院，當中檢測費用介乎1500元至4000元。而在內地，珠海收費僅75元人民幣，澳門居民首次檢測免費，之後每次180澳門元。

+ 4 + 3 + 2

本港五間檢測獲認可的私家醫院，均提供深喉唾液測試及鼻咽拭子測試供選擇。當中仁安醫院檢測費用最貴，未計診金已需要4,000元；其次為港怡醫院，連同醫生費用，兩款測試均劃一收費2,300元。

至於港安則提供三個不同價錢，當中深喉測試需要1,500港元，鼻咽拭子核酸測試及快速核酸測試則分別需要1,970元及2,270元。

至於養和則需要2,000港元，包括診金及測試報告。

荃灣港安醫院深喉測試需要1500港元。（資料圖片）

澳門居民首次免費 珠海僅75元

廣東省現時有超過500間醫院提供自費檢測服務，根據內地傳媒報道，部份醫院收費為147元。當中廣州市紅十字會醫院收費為147.2元，免收掛號費；而廣州市第一人民醫院則叫價147元。

此外，珠海市宣布從5月26日起，核酸測試由原本的160元下調至75元人民幣（約82港元）。而深圳則有29間醫院提供檢測服務，當中港大深圳醫院為例，診金連檢測費用共需要260元。

至於澳門，當地所有居民首次核酸檢測為免費，而除跨境學生及老師可獲七日一次豁免檢測費用外，其餘居民其後每次收費180澳門元。

▼再爆本地感染群組 限聚令延長涵蓋反修例周年▼