三罷｜歷家庭巨變自修生踢中防暴警　官准感化籲不要再令母擔心

母親不幸患上腦瘤的應屆DSE自修生於去年11月三罷「黎明行動」當日，在將軍澳伸腳踢中一名追截示威者的防暴警警長。他早前承認襲警，辯方今（23日）在觀塘裁判法院引述感化報告指，被告年幼時經歷家庭變化，因不成熟而犯案，重犯機會低。署理主任裁判官徐綺薇同意報告正面，考慮到被告有悔意，警長亦未有受傷，遂判處感化令12個月，並寄語被告不要再令母親擔心。

被告龔逸勤（18歲）承認於去年11月11日在將軍澳唐德街近唐俊街襲擊警長58151。

感化官形容有目標有反省

辯方今引述報告指被告年幼時經歷家庭變化，尤其升上高中後需努力兼顧學業及照顧家人的責任，無人可以依靠。被告因不成熟而犯案，並且不懂處理危機。感化官形容他有目標及有反省，重犯機會低。辯方希望法庭基於被告的年紀及過往表現，判處感化12 個月。

被告龔逸勤（18歲）在支持者組成的傘陣下離開。(林樂兒攝)

母讚孝順從沒自怨自艾

辯方早前求情時，透露被告父親生意失敗賣樓，前年病逝，被告大受打擊，未能在公開試取得佳績，又要照顧患腦瘤的母親以及患自閉症的胞弟，後來外公又因癌症及肺積水入院。他去年雖然考到大學，但未能考到心儀學系，故今年自修重考，同時任職文員，幫補家計。當日被告正在上班途中，一時衝動犯案。其母在求情信讚他顧家孝順，家庭經歷巨變也沒自怨自艾。

案件編號：KTCC1981/2019