新冠肺炎｜消息：落馬洲口岸將重開　惟只限豁免人士過關

因應新冠肺炎疫情，港府關閉大部份與內地往來的口岸，陸路口岸只餘下深圳灣口岸、港珠澳大橋口岸可以使用。據了解，連接深圳皇崗口岸的落馬洲口岸將會配合「健康碼」推行而重開，有關方面近日已着手準備重開工作。 《香港01》接到報料，一張由皇巴發出的通告披露，落馬洲與皇崗之間的穿梭巴士將會提供有限度服務，但可以在該口岸過關的旅客，只限於經兩地政府批准的「已豁免商務及公務人員。」而相關人士過關時，亦需持有7天內由香港及深圳政府共同認可的醫院所發出的有效檢測報告，才可通關。 《香港01》正向保安局查詢。

網上流傳皇崗口岸將重開。(網上圖片)

一張由皇巴發出的通告顯示，落馬洲與皇崗之間的穿梭巴士將會提供有限度服務，但口岸旅客過境服務只限於經兩地政府批准的「已豁免商務及公務人員。」而相關人士過關時，亦需持有7天內由香港及深圳政府共同認可的醫院所發出的有效「核酸檢查報告」，才可通關。

通告指，皇巴服務時間由即日起，更改至每天上午8時至晚上10時，通告亦強調，如非已豁免人士，應使用深圳灣口岸到深圳。報料者透露，該通告今天起在網上流傳。

特首林鄭月娥在2月3日公布，為進一步嚴控關口、壓縮人流，落馬洲口岸、羅湖口岸等自2月4日凌晨起關閉。