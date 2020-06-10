深圳灣落馬洲口岸出入境　中學：料少數跨境生交通不便拒復課

教育局昨日宣布，約2500位中三至中五名跨境學生於下周一復課，並將會提供特別交通費用資助，資助額為臨時校巴服務車費與一般公共交通工具車費的差額。北區中學校長會主席方奕亮今早接受港台節目《千禧年代》時表示，暫時未收到局方具體指引，相信交通費資助可減輕跨境生家長經濟負擔。另外，深圳灣及福田/落馬洲支線口岸會供跨境生出入境，方指，目前局部開放關口，對部份跨境生引起很大不便，如居於羅湖，學生的交通時間需要額外花多半小時至45分鐘，料有少數跨境生未能復課，校方將以網上課堂配合。

中三至中五跨境生將於下周一復課。（資料圖片）

方奕亮指，本地中三至中五學生已於上月27日復課，惟跨境生未能復課，有關學校已採取同步的網上課堂維持兩地學生教學進度。方指，中三至中五跨境生於下周一復課，大部份學校已正就「點對點」校巴服務招標並簽約，屆時跨境生將會經深圳灣或福田/落馬洲支線口岸出入境，直接到達學校，完成課堂後留校午膳，再由校巴直接送返內地。

中二或以下跨境生 局方仍未有安排

至於中二或以下的跨境生何時復課，方指，暫時未聽到局方有相關安排，但認為首批跨境生復課已達二千多人，若其餘年級復課，相信現有關口負荷會變得嚴峻，「越細年級，跨境生比例越高」，期望疫情再緩和後，兩地能開放更多關口應付。