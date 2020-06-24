防疫抗疫基金︳每艘街渡將獲額外2萬元資助　預計7月內接受申請

新型冠狀肺炎疫情打擊各行業，當中為離島居民提供海上公共交通服務的街渡亦受影響。航運交通界立法會議員易志明提出書面質詢，問及當局會否向涉事營辦商提供協助。 運輸及房屋局局長陳帆回覆指，理解街渡服務在疫情下客量下跌，且部分服務營運狀況在短期內或未能改善，故表示將在「防疫抗疫基金」下，為每艘用於街渡航線的船隻提供額外一筆過2萬元資助，涉及金額約180萬元，運輸署正籌備有關事宜，料7月內接受申請。

政府將於「防疫抗疫基金」下，為每艘用於街渡航線的船隻提供額外一筆過2萬元資助，涉及金額約180萬元，運輸署正籌備有關事宜，料7月內接受申請。（資料圖片）

易志明續提及，大部分在街渡上工作的僱員年齡已達65歲以上，故未有參與強制性公積金計劃，且疫情打擊下街渡仍須應付保險費及燃油費等開支，問及能否向每名年長僱員提供每月6000元、為期6個月的工資補貼；提供維修保養及保險費用補貼，並將街渡航線納入「兩元乘車優惠」的長者及合資格殘疾人士公共交通票價優惠計劃，以減輕離島長者居民交通費，從而提升街渡競爭力。

陳帆表示，截至今年5月全港共有72條街渡航線，但街渡有別於離島渡輪航線，大部分並非市民日常出行的交通工具，且大部分街渡主要針對旅遊及康樂性質，故營運規模較小、非常規服務。

營運者主要為自僱人士及家庭成員 當局不建議提供工資補貼

陳帆續指，街渡營辦商無須向運輸署提供經審核的詳細財務資料，故運輸署並不充分掌握有關的員工薪酬、燃料、維修保養及保險費用等營運開支資料。加上，營運人員主要為自僱人士（即街渡持牌人及其家庭成員）或兼職員工，故當局不建議仿效資助常規離島及港內線渡輪服務做法，以實報實銷形式發還燃料支出及相關費用等；或向65歲以上而未有參與強積金計劃的合資格僱員提供工資補貼。

至於將街渡納入「兩元乘車優惠」，陳帆稱當局正透過顧問公司檢討此計劃，屆時考慮其報告後便會一併回應。