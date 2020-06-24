防疫抗疫基金｜洗碗業資助計劃今起申請　最多可獲一次性15萬資助

食物環境衞生署公布，「防疫抗疫基金」下設立的洗碗業資助計劃今日（24日）開始接受申請，為受到2019冠狀病毒病疫情影響的洗碗業界提供紓困援助。根據計劃，合資格並仍在運營的洗碗工場，會按其每月平均用水量獲得一次性8萬至15萬元資助，申請截止日期為7月15日。

食環署發言人說，防疫抗疫基金督導委員會已批准為洗碗業提供一次性資助的建議。根據計劃，每間合資格並仍在營運的洗碗工場按其每月平均用水量可獲一次性80,000元或150,000元資助。

發言人指出，計劃申請者須符合相關條件，包括有關洗碗業務處所在遞交申請當日須持有有效的商業登記證，或根據《稅務條例》（第112章）第88條獲豁免繳稅的機構的有關文件，並能提供相關業務的水費單。有關洗碗業務處所須在2020年3月31日或以前，設有商業自動洗碗機、並以營業為目的而向食物業客戶提供洗碗服務，且能提供有關證明。另外，有關洗碗業務在遞交申請當天和審批申請當天仍在營運‘而沒有接獲食物業界別資助計劃、對學校及專上院校餐飲服務提供者、學校興趣班及校巴服務提供者的紓困資助、零售業資助計劃或會址資助計劃發放的資助。

食環署表示，每間合資格並仍在營運的洗碗工場按其每月平均用水量可獲一次性8萬元或15萬元資助。（資料圖片/羅君豪攝）

合資格申請人可由今日起透過食環署網頁提交網上申請，截止申請日期為7月15日。食環署收到填妥的表格及相關文件並經審核後，一般可於約兩至三星期內將資助款項以劃線支票寄往相關洗碗業務處所的地址。

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