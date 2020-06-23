防疫抗疫基金｜食肆經營者稱遭「掛名持牌人」侵吞政府資助30萬

新冠肺炎疫情肆虐數月，重創本港飲食業，政府先後推出兩輪抗疫基金支援。不過，民主黨接獲食肆負責人求助，直指當中存在漏洞，包括於首輪抗疫基金中，規定須由食肆持牌人申請，惟有持牌人「侵吞」資助，食肆東主反而無法受惠。 在土瓜灣、觀塘經營兩間食肆的負責人趙先生指，第一期資助原可獲40萬應急，惟持牌人卻侵吞了30萬。他指，早前嘗試以公司身份入紙申請第二期資助，惟仍在審批過程中，望政府放寬申請限制。

政府於2月推出300億元的第一輪抗疫基金，合資格食肆可獲20萬元資助，而第二輪抗疫基金更高達1,375億元，食肆可按其面積，獲資助25萬元至220萬元不等。

民主黨立法會議員黃碧雲指，接獲到飲食業界人士求助，由於食肆持牌人和經營者並非同一人的情況普遍，有無良「掛名持牌人」將部分資助據為己有，甚至有人將全數資助侵吞。

業界於記者會上促請政府放寬申請，允許持商業登記證的食肆東主，或持牌人皆可申請。（黃詠榆攝）

議員：行內常以「頂牌」、租牌方式經營

民主黨九龍城區議員黎廣偉補充，由於發牌、轉牌手續需時，行內較常以「頂牌」、租牌方式，舉例如業主才是持牌人，只是出租地方予經營者。他又指，由於支票是發給持牌人，有持牌人已破產，食肆東主亦無法取得資助，「員工、老闆都受惠唔到。」

兩間食肆的負責人趙先生（左二）指第一期資助中，遭持牌人侵吞30萬元。（黃詠榆攝）

申請第二期資助 未知440萬可否落袋

為兩間食肆的負責人趙先生指，在首期資助中，一間食肆被持牌人吞佔一半金額10萬，另一間則全數20萬元被吞佔，「如果（第二期）再由持牌人申請，唔排除會再被吞佔」，故他嘗試以公司身份入紙，亦曾尋求律師意見、去信政府部門求助，現時仍未獲回覆。

趙先生直言，疫情下生意慘淡，過去數月自己積蓄出糧，涉及近百萬。他表示，員工願意共度時艱，主動提出輪流放無薪假，他感激之餘亦希望「頂住」，「保住員工飯碗，佢哋背後都有個家庭」。在第二期計劃下，兩間食肆原定共可獲440萬「救急」，現時卻未知成功與否，「再落去真係頂唔到。」

第二輪防疫抗疫基金 多項措施▼

+ 12 + 11 + 10

有食肆被吞8萬元 無奈結業

另外，亦有食肆負責人不敵經營困難，無奈結業。江先生原開設燒味及鹵味店，坦言自疫情起，生意跌至僅得3成，原以為有資助應急，惟第一期資助的8萬款項全數被持牌人私吞，「虧蝕咁多個月，資助又攞唔到手，咁咪執咗佢。」

業界於記者會上促請政府放寬申請，允許持商業登記證的食肆東主，或持牌人皆可申請，遇上雙重申請時，以能提夠較多資料者為準，如員工薪金支出等。