業界研紅的起錶加10元　打工仔慨嘆：乜都加價　就係人工凍薪

香港的士小巴商總會近日向的士車主發內部通告，研市區的士起錶加價方案，上調6元至10元，即由現時起錶24元，加至30至34元，但每次跳錶車費維持不變，料最快7月達成共識並提交最新方案至運輸署。 不少的士司機都支持加價，指在新冠肺炎疫情影響下，由於內地自由行減少，有需加價彌補損失，但亦有司機認為方案加幅過高嚇走乘客。另有打工仔指出，雖理解的士行業界經營困難，「但乜都加價就係人工凍薪」，認為加價方案值得商榷。

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的士司機勞先生指出，客量近日有所回升，但現時沒有內地自由行，難以回復疫情前水平，認為有需要加價「幫補一下」。（洪業銘攝）

司機：受疫情打擊 當幫補

中環區的士熙來攘往，下午時分不少乘客乘坐的士出入，的士司機勞先生指出，最近客量漸漸回升，但由於現時沒有內地自由行，難以回復疫情前水平，認為有需要加價「幫補一下」，不過他指出6至10元加幅過高，「5蚊樓下差唔多，否則啲客會拒坐」。

司機朱先生就表示，的士已多年沒加價，認為6元加幅合理，「太貴啲客都會肉赤㗎」，他又指出，物價飛漲，的士都要追上加幅，「要搭嘅都會繼續搭啦」。

打工仔陳先生慨嘆，日常生活樣樣都加價，但人工卻凍薪，認為的士加幅過高會加重生活負擔，難免會感吃力。（洪業銘攝）

乘客：加幅值得商榷

打工仔陳先生慨嘆，日常生活樣樣都加價，但人工卻凍薪，認為的士加幅過高會加重生活負擔，難免會感吃力。他稱理解的士業界加價訴求，不過逆境加價要考慮不同因素，「6蚊加幅都幾大，值得商榷。」

李女士就認為6元加幅尚算合理，又指商議加價已經多年，但一直「無聲氣」，6元加幅當作追回通漲。李女士又表示，自己是的士常客，明白的士司機開支大，「都要幫下，我哋雖然坐車貴好多，但佢哋開支大無辦法。」她又指，近年的士服務已改善不少，值得加價，「你對佢哋客氣咪對返你客氣囉。」