的士業界研市區的士起錶增10元　落旗加至達34元　擬下月交運輸署

市區、新界以及大嶼山的士業界於2018年9月向運輸署提交加價申請，平均加幅達20.39%至25.71%不等，當中建議市區的士落旗收費由24元增至30元，即增6元，惟相關方案一直未有落實。 最主要的士業商會近日向的士車主發出內部通告，擬修訂市區的士落旗起錶加價方案，上調6元至10元，即落旗加至30至34元，但每次跳錶維持不變，料7月最快達成共識並提交最新方案至運輸署。

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的士小巴商總會內部文件提出三個加價方案

《香港01》日前接獲香港的士小巴商總會就申請市區的士落旗加價諮詢問卷，是該會向會員發出的內部文件，當中提及總會於周一（22日）召開理事會緊急會議後，一致通過向運輸署提出申請的士市區的士加價建議，即只加落旗起錶價，其後跳錶則不再加價，總共有三個方案供會員選擇。

三個加案方案分別為，將市區的士落旗加價6元、8元或10元。換言之，現時市區的士落旗收費為24元，修訂後最新收費將會增至30至34元，要求會員於6月30日前作出回應，以便盡快向政府提出。

香港的士小巴商總會日前向會員發出內部通知，建議市區的士加價6元至10元。加價後，市區的士落旗起錶收費將為現時24元，增至30元至34元不等。（消息人士提供）

總會理事長：疫情致經營困難 保險費飆升

香港的士小巴商總會理事長周國強承認向業界諮詢加價。他表示，的士上一次加價經已是2017年4月，雖然2018年9月向運輸署再次提交加價申請，原本預期去年會有審批結果，惟礙於社會事件及疫情爆發，方案至今仍未落實。

周國強稱，新冠病毒肺炎疫情爆發，的士行業經營困難，保險費升幅驚人，故日前向旗下會員發出內部通告，以再次諮詢加價幅度方案。

市區、新界，以及大嶼山的士業界，在2018年9月向運輸署提交加價申請，當中建議市區的士由現時收費24元加價至30元，其後2至9公里後跳錶則再加價0.2元，且跳錶停車等候時間亦一併由60秒更改為45秒。

但商總會最新諮詢方案則更改為，市區的士落旗加價6至10元，其後跳錶則不再加價，即維持行駛2至9公里每次跳錶1.7元；9公里後每次跳錶1.2元。

市區、新界，以及大嶼山的士業界於2018年9月向運輸署提交加價申請，當時建議市區的士加價6元至30元。（立法會文件）

商會指倘加價獲批將倡加強懲罰違規司機

周國強解釋，修訂加價方案源於疫情期間，的士召喚需求大幅下跌，有的士司機排隊輪候客人近一小時後，卻接到短途不跳錶的路程、收入僅得24元，「梗直係叫苦連天，一個鐘先得24蚊收入，食飯都唔夠啦！」

他續指，總會員人數眾多，佔9成9的士車主，故在6月30日接獲會員回條後，7月便會召開會議商討修訂的加幅，故預計最快在同月向運輸署提出修訂方案。

被問及相關修訂會否憂慮惹市民大力反對，周國強強調倘最終加價申請獲通過，商總會必定會牽頭建議加重司機拒載罰則，並提升的士司機服務質素，又重申的士是個人化交通工具，倘收費太便宜，會影響其他交通公具客量、唔公平，「假設平均3至4個人搭的士，攤平車資平過小巴、巴士都對嗰啲交通工具唔住啦！」