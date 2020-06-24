吊車維修員遇堵路稱誤踼便衣女警　認襲擊判社服令100小時

吊車維修員聲稱去年返工路過馬頭圍道時遇上堵路，下車欲往理論時，誤以為一名蒙面女便衣警是示威者，並扯下她的口罩及踢她右腿，維修員早前承認一項普通襲擊罪，今（24日）在九龍城裁判法院被判100小時社會服務令。 此外，另一名汽車維修員涉藏伸縮警棍，亦准簽保守行為處理。

被告黃偉賢，47歲，報稱吊車維修員，被控一項普通襲擊罪，指他於2019年 12 月 4 日，在土瓜灣馬頭圍道及農圃道交界，襲擊便衣警員。

警誡稱唔好意思

案發當日上午7時許，有8名示威者疑在土瓜灣馬頭圍道及農圃道交界堵路，一名身穿黑衣的蒙面女督察上前試圖制服其中一名女示威者時，遭被告從後推撞一下。其後被告再扯下事主面罩和踢其右大腿一下。被告其後因襲警罪被捕，警誡下道歉：「唔好意思，唔知你地係差人。」

另一維修員管有伸縮棍准守行為

此外，一名30歲汽車維修工被指於今年9月1日在紅磡管有伸縮棍，涉嫌意圖毀壞黃埔港鐵站內設施，被控一項管有違禁武器罪。控方申請撤回控罪，准被告以自簽2000元守行為18個月了結案件，獲法庭批准。

涉管有伸縮棍的被告鄧德鵬，30歲，任職汽車維修店員工。他原被控於去年9月1日，在紅磡德民街27號G舖外管有違禁武器，即一根伸縮棍。

離開黃埔站後黑衣換白衣

鄧今在法庭承認，案發當日警方收到情報指有示威者疑計劃破壞黃埔港鐵站，故安排人手到場觀察。晚上10時53分，警員發現身穿黑衣並蒙面的被告，與另一人進入黃埔站A1入口到站內，隨即從D 出口離去。警員尾隨兩人，發現他們到德民街後巷換上白色上衣，並將黑衣放進背包內。二人其後分開離開現場。

汽車內有多樣物資

警員跟隨鄧至紅磡街市附近並要求其他警員增援，其後截停鄧，搜身時搜出鄧有一支伸縮警棍，及其他包括防毒面罩、手套、手袖等；被告稱其私家車停在附近，並領警員到車內蒐證；警員在車內搜出泳鏡、防毒面罩、頭盔、護膝、護目鏡、口罩等物資。

案件編號： KCCC 2865,3007/2019