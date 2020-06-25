九巴大抽獎　下周一起搭過海線　有機會獲1030元月票每日任搭十程

九巴今日（25日）宣布推出「九巴過海路線大抽獎」，年滿18歲的乘客只須在下周一（29日）至7月26日期間，使用八達通每周搭三程九巴的過海路線（包括獨營及聯營），均會獲一次抽獎機會，每周最多享三次抽獎機會。得獎者將獲贈價值1,030元的「九巴月票」連八達通卡，每日可任搭十程九巴。 九巴表示，每周將送出1,000張「九巴月票」連八達通卡，總值超過400萬元。

九巴推出「過海線大抽獎」，由6月29日至7月26日期間，使用八達通每同乘搭3程九巴過海線，便會享1次抽獎機會。（九巴提供）

抽獎活動為期4星期，年滿18歲乘客只需在每星期透過九巴手機應用程式App1933，登記八達通號碼參與活動，並在該星期內使用有關八達通乘搭九巴營運之過海路線，例如乘客在7月1日登記，所有在第一期，即6月29日至7月5日適用的旅程次數便會自動計算在內。



而乘搭一程可獲1分優惠積分，每星期累積滿3分便可獲一次抽獎機會；滿6分獲兩次抽獎機會；滿9分即獲三次抽獎機會。而每張八達通卡或八達通產品在每星期最多可獲三次抽獎機會。

登記及公布安排： 登記 公布得獎名單 第一期 2020年6月29日至7月5日 7月14日開始 (App1933) 7月22日 (報章) 第二期 2020年7月6日至7月12日 7月21日開始 (App1933) 7月29日 (報章) 第三期 2020年7月13日至7月19日 7月28日開始 (App1933) 8月5日 (報章) 第四期 2020年7月20日至7月26日 8月4日開始 (App1933) 8月12日 (報章) 資料來源：九巴

▼九巴過海路線表一覽▼

九巴將以電腦系統隨機抽出得獎的八達通號碼，每位得獎者可獲九巴月票八達通卡連九巴月票乙張，價值1,030港元，每周名額1,000名。而每星期抽獎結果會於九巴手機應用程式App1933內公布，並刊載於《星島日報》及《英文虎報》。

得獎者可於今年7月14日開始，於辦公時間內致電3406 7456查詢領獎安排，並在今年8月31日或之前領獎。