林鄭月娥：下周起免費派即棄口罩　郵政送到住宅地址　每戶十個

本港新型冠狀病毒肺炎疫情未見盡頭，市民每日仍要戴口罩外出防疫。行政長官林鄭月娥今日（25日）宣布，將由下星期開始，透過香港郵政免費派送即棄口罩至全港每個住宅地址，每戶一包，內附十個即棄口罩。她又指，該批為政府在「本地口罩生產資助計劃」下首批採購的口罩。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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林鄭月娥今日發表以《抗疫五月 重啟活動》為題的文章，指繼早前向市民免費派發可重用多次的「Cu Mask銅芯抗疫口罩」，政府下周起將各每個住宅地址派送一包十個的即棄口罩。

另外，政府早前將「限聚令」由禁止八人以上群組聚集，放寬至上限50人。林鄭月娥指決定非簡單科學計算，而是需要考慮各項因素後作出，惟政治考慮並非一個須評估的因素。她強調有人指決定滲入了打壓示威遊行的考慮，「是毫無事實根據的指控」。她又解釋，受限制影響的大型活動種類繁多，包括球賽、露天音樂會，甚至一年一度的龍舟賽事等。

林鄭月娥今日於其Facebook專頁中發表文章，指政府下周起將各每個住宅地址派送一包十個的即棄口罩。（資料圖片／盧翊銘攝）

文章中表示，本港早前出現12宗屬同一群組的本地感染個案，至今源頭未明，顯示社區仍有隱形患者，故政府會按專家建議擴大病毒檢測，以掌握病毒在社區存在的情況。林鄭月娥指6月上半月公營部門平均每日進行4,000個檢測，較5月上升超過60%，而短期目標是把公營部門的檢測量提高至每日7,000個。

林鄭月娥續稱，隨着稍後推出適用於粵港澳出行的「健康碼」和與特定海外國家建立的「旅遊泡泡」（travel bubble），市民對病毒檢測的需求會大幅增加，衞生署正聯絡私營機構的負責人，協助其提升檢測能力。