新冠肺炎・6.25｜今增14宗輸入個案　菲律賓抵港確診者凌晨病逝

新型肺炎疫情未平，本港今日（25日）新增14宗輸入個案，其中13宗由巴基斯坦抵港，另外1宗由印度抵港。全港累計個案增至1,194宗。 一名前日（23日）從菲律賓乘搭醫療轉機抵港的確診者，今日（25日）凌晨病逝，他曾在菲律賓中風。全港累計七人因為新冠肺炎病亡。今日無本地確診個案，是連續12日無本地確診。

【18:20】衞生署衞生防護中心公布，截至今日（25日）下午4時，中心正調查14宗新增2019冠狀病毒病確診個案，至今本港個案累計1,194（包括1,193確診個案和一宗疑似個案）。



今日公布的新增個案涉及九男五女，年齡介乎2至39歲，其中13人由巴基斯坦抵港，另外1人由印度抵港。

【14:38】據了解，今日連續第12日無新增本地確診新型肺炎個案，不設疫情記者會。

【12:21】瑪嘉烈醫院發言人今日（6月25日）公布，一名55歲確診感染2019新型冠狀病毒病男病人（確診個案第1180號）於今日凌晨離世。

病人於5月底在菲律賓因中風入住當地醫院，6月23日由菲律賓由醫療專機緊急運送扺港，隨即入住本院，當時他正發高燒，情況嚴重，及後確診患上2019新型冠狀病毒。病人情況其後轉差，出現敗血病，治療期間病情持續惡化，至今早1時30分離世。

院方對病人離世感到難過，並會為家屬提供適切協助。個案已轉交死因裁判官跟進。

連同上述個案，至今共有七名2019冠狀病毒病確診病人於公立醫院離世。

▼2020端午節 赤柱龍舟巡遊祭神儀式▼

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【11:00】今日端午節，受新冠肺炎疫情和限聚令等影響，40年來首次無爬龍舟比賽，赤柱有龍舟巡遊祭神儀式。

端午節｜40年來首次無龍舟競賽 赤柱僅得巡遊祭神儀式

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