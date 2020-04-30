長洲今日（30日）按傳統舉行太平清醮，而在疫情下一切從簡，多個大型活動取消，早上的「迎神儀式」亦被遭警方反對。然而，在下午2時許，長洲太平清醮值理會突然舉辦巡遊儀式，吸引大量人圍觀，隊伍四人枱一轎，連同奏樂和其他工作人員，超過限聚令四人聚集的上限。 針對公眾活動，警方曾說過只要在場的人抱有同一目的、即使相隔1.5米，亦屬違反限聚令，不過現場未見有執法人員作出檢控。

太平清醮｜長洲迎神儀式今早突取消 值理會：有共同目的憂遭票控

太平清醮｜長洲搶包山、飄色巡遊取消 人流較往年少 市民感可惜

太平清醮｜限聚令下長洲照搞北帝巡遊 四人一轎多人聚集無人執法

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早上取消迎神 下午突辦巡遊

值理會本計劃今天早上繼續舉辦「迎神儀式」，但警務處處長鄧炳強今早到長洲巡視後，值理會主席宣布儀式取消。他指，由於儀式需要由八人一同抬轎，雖然人與人之間可以保持1.5米距離，但由於有「共同目的」，擔心遭票控，因此決定取消活動。

然而下午2時許，長洲太平清醮值理會突然舉辦巡遊儀式。值理會主席翁志明亦現身於隊伍中，他解釋這是一向飄色巡遊後的儀式，本身今年已提早至早上10時進行，惟遭到反對。他解釋，剛才的儀式是「即興」進行，亦由九個神像減至兩個，只有兩座轎，料整個隊伍包括演奏樂器，不超過20人。隊伍巡遊期間，沿路多人鼓掌、拍照，氣氛高漲。

被問及會否擔心違反禁聚令，他重申隊伍之間有相隔1.5米距離，枱橋的人亦不多於四人，又指是次決定沒先通知警方。他重申，完成儀式十分重要，不止是保長洲平安，而是保全香港平安，希望疫情盡快離去。

根據警方驅散「和你lunch」、「和你唱」等活動說法，只要在場的人抱有同一目的、即使相隔1.5米，亦屬違反限聚令。不過，記者沿路所見，未見有執法人員監視，有時群組間亦多於四人。隊伍回到北帝廟後，現場有警員駐守，未見有警員作出票控或阻止活動進行。

2020年4月30日，佛誕假期，長洲太平清醮取消搶包山、飄色巡遊，但下午突然舉行北帝巡遊，四人一轎，但連奏樂等人員，已超限聚令四人限制，亦引起多人圍觀，不過人執法。值理會主席翁志明指，巡遊是「即興」進行，自認為不違反限聚令。（高仲明攝）