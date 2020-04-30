太平清醮｜長洲搶包山、飄色巡遊取消　人流較往年少　市民感可惜

今日（30日）是佛誕，不過受疫情影響，多項傳統太平清醮活動包括飄色巡遊、搶包山皆取消，到訪長洲的人流亦明顯減少。有市民表示，乘坐的船未見爆滿情況，入座率只有八成左右，對多項活動取消感可惜；亦有長者風雨不改，連續20年前來買平安包，帶回市區派給親朋戚友，望保佑他們平安。

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適逢今日佛誕假期，不少人選擇到長洲外遊。記者今早約11時到長洲視察，人流雖較平日增加，但未見往年人頭湧湧的情況，大部分市民亦戴上口罩，遵守「禁聚令」規則，碼頭一帶亦有警員巡視，維持秩序。在疫情下，在長洲北帝廟足球場的3座包山，由以往高50呎減至僅得15呎，不過仍吸引不少市民拍照留念。

居荃灣的許小姐偕同友人前來，8年前來過長洲太平清醮，認為今年絕大部分活動取消，明顯較冷清，感到可惜，「最失望應該都係啲飄色嘅小朋友」。她指，早上前來的船近9成坐滿，自言不太擔心疫情，認為現時有緩和跡象，只要做足防疫措施便可。

一家三口前來的郭太指，今早11時乘坐的船只有7成滿，直言比其想像中少人。她指，自己是首次來長洲，「食下海鮮，睇下有咩買」，對於多項活動取消同樣感可惜。她亦認為，近期疫情緩和，故亦不太擔心外出，會為8個月大的兒子戴好口罩。

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婆婆購32個平安包贈親友

80歲的郭婆婆偕同兩位朋友由大角嘴前來，一手購入32個平安包。郭婆婆指，這個習慣已經有二十年，「一人一個，派比親朋戚友保平安！」一旁的甘小姐表示，今年雖然沒有了多項活動，氣氛較差，但反而比較少人，更為「好行」、方便，「以前都睇過啲飄色。」