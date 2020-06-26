健康碼｜港檢測需付診金　私院醫生收費差距大　220至近千元不等

港府將推港版「健康碼」，容許通過病毒檢測的特定人士，免檢疫往來香港及廣東。不過，坊間有聲音批評港府認可的病毒檢測價格昂貴，由千多元至數千元不等。 《香港01》早前發現，本港檢測試劑成本價高昂，貴內地試劑30多倍。記者再發現，在本港接受檢測時需繳付醫生診金，而醫生收費收費定價不一，可以因應求診時段及需求而大幅變動，由220元至近1000元不等。另外，檢測量、採集樣本的拭子、檢測儀器、租金等成本亦會影響檢測收費。 有醫務化驗師指出，根據守則及相關法例，若一個檢測會用作診斷或治療，必須由醫生轉介，醫務化驗師才可進行該檢測。另外，有部分私人化驗所正在研究與大型連鎖式醫療集團合作，一次過收集較多樣本做檢測以降低成本，未來化驗所或會推出套餐式收費，醫生費連檢測費可壓低至一千元左右。

據了解，港府認可的檢測機構由8間增至14間，新增的6間包括浸會醫院、嘉諾撒醫院。 (資料圖片)

據了解，港府認可的檢測機構由8間增至14間，新增的6間分別是浸會醫院、嘉諾撒醫院、香港病理檢驗中心、金域檢驗（香港）有限公司、華大基因、健康化驗中心(Diagnostix Medical Centre Limited)。

本港各間私營醫療機構的檢測收費由逾千元至最貴約3,200元，價格昂貴一直為人所詬病，與廣東省劃一檢測費82元相距甚遠。有業界人士指出，本港公立醫院、私家醫院及化驗所都使用進口的試劑，以德國製試劑為例，每個成本為600元，貴內地試劑30多倍。

檢測儀每次開機要5000元

此外，一個採集樣本拭子的成本約40元；檢測儀器方面，每次「開機」都需約5000元，但私家機構即使只收到一個樣本也需「開機」，故成本或會急增。人手方面，香港的化驗師月薪至少3萬元，但內地技師月薪約4,000至5,000元。綜合而言，本港業界人士認為，兩地的成本水平不一，難以一併比較。

(香港01製圖)

另外，記者亦發現本港醫生診金收費定價不一，可以因應求診時段及需求而大幅變動，由220元至1000元不等。記者以客人身分致電獲政府認可的7間私家醫院查詢。荃灣港安醫院稱，該院的深喉唾液檢測定價1500元，而醫生診金最便宜需220元，但如果需緊急見醫生，則需付400至500元，另外需繳證明書費用，因此總收費由1850元至2130元不等。

急診醫生收費可索價千元

而司徒拔道的港安醫院則指，深喉唾液檢測費用為1500元，若想在兩、三小時內取得結果，可以額外多付300元，而醫生診金另收450元，但只限在一般的診症時間內；若在平日的午飯時間、平日晚上、周六及公眾假期求醫，則需付急診醫生費，索價1000元。

化驗師把試劑盒放進機器以提取核酸和進行聚合酶反應。 (資料圖片／高仲明攝)

仁安醫院的檢測費為2000元及2500元，前者是深喉唾液檢測，後者是鼻咽拭子檢測，均已包括診金。一般而言，該院的醫生診金由330元至600元不等。養和醫院的檢測費用為2000元，已包括診金。港怡醫院檢測費為1600元，醫生另外收費700元，但該院只在周一至周五提供服務，並指當健康碼推出後，檢測費或可減350元。

浸會醫院的檢測費為1550元，不包括診金，醫生於周一至周五的診金為270元，周六、周日、公眾假期及平日8時後的診金為480元。而嘉諾撒醫院的檢測費為1500元，醫生診金平日為320元，公眾假期或平日6時後則為500元。除了診金外，醫院另設600元護士費，涵蓋病房和保護衣成本等。

本港醫生收費 佔檢測總收費11%至40%

相較之下，港大深圳醫院現時的新冠病毒核酸檢測費為82元，連同約109元掛號費，191元已可取得病毒檢測報告。掛號費亦即醫生診金，換言之，內地檢測費雖然便宜得多，不過醫生費佔總收費57%，而本港的醫生費則佔總收費11%至40%。

荃灣港安醫院的深喉唾液檢測定價1500元，而醫生診金最便宜需220元，但如果需緊急見醫生，則需付400至500元。 （資料圖片／公關提供）

醫生費昂費，做病毒檢測前是否必須先見醫生？香港醫務化驗所總會主席李偉振指出，根據醫務化驗師的守則及相關法例，若一個檢測會用作診斷或治療，則必須由醫生轉介，醫務化驗師才可進行該檢測。他也認為，醫生可以先了解相關人士有無可疑的接觸史，以及判斷有無臨床病徵，做檢測前先見醫生有其必要性。

他透露，部分私人化驗所正在研究與大型連鎖式醫療集團合作的可能性，相信若成事，有望將總收費減少三分一至四分一。他解釋，現時化驗所收到的樣本不多，但即使數量少也要「開機」做檢測，成本隨之上升，若與醫療集團合作，則可一次過收集到較多樣本，減低每個樣本的成本。未來化驗所或可推出套餐式收費，醫生費連檢測費定於一千元左右。

至於化驗所會否轉用內地試劑？李偉振稱，需要先測試有關試劑的質量，而且據他了解，內地試劑內銷價格便宜，但出口價則與外國的基因檢驗試劑相若，除非港府統一向內地採購以降低價格，否則在成本上無太大分別。他認為政府可以考慮資助部分必須出行人士的檢測費。