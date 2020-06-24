健康碼｜首階段設跨境人數限額　陳肇始：有餘額或考慮開放預約

政府擬將推出港版健康碼，放寬部份有跨境需要的合資格人士可獲豁免檢疫14日，食物及衞生局局長陳肇始今日（24日）透露，推行的首階段會限制人數及放寬範圍，若推行之後人數仍有限額，會考慮按合適機制分配限額，包括設開放預約制度等。 值得注意的是，陳肇始發言時只提及與廣東省政府互認「粵康碼」的進度，有相應措施及安排細節待完善，由早前多番提及的「粵港澳三地」縮減至「兩地健康碼互認」，至於原定與澳門政府互認「澳康碼」的進度，陳肇始僅指完成商討後再公布。

陳肇始透露，若首階段免檢疫人數仍有限額，或考慮開放預約。（張浩維攝）

開放預約制度以分配限額

食衞局局長陳肇始出席立法會會議時回應議員有關港版健康碼的質詢，她透露正與廣東省政府商討兩地互認健康碼，合資格人士可獲豁免檢疫，惟人數及放寬的範圍均設限制，推行後期望兩地可先理順流程，若人數上仍有限額，港府會考慮推合適機制，如透過開放預約制度以分配限額，但她未談及下階段將放寬予哪類人士申請。

陳肇始續指，免檢疫人士需出境前14日無離開過香港或廣東，而「香港健康碼」系統申請者須在認可的私家醫院、診所或化驗所接受新冠病毒檢測，惟她未有透露推出健康碼的確實日期，僅稱有措施及安排細節有待完善，仍在調節當中。

陳肇始只提與廣東省「兩地互認健康碼」 無提澳門

陳肇始發言時提及與廣東省政府「兩地互認健康碼」，與之前發言及書面質詢的回答所提及的的「粵港澳三地互認」有異，在商討的進度上，亦只交代與廣東省政府磋商的流程，陳肇始無解釋由「三地」變「兩地」的原因，對於與澳門互認的進度，陳肇始僅稱商討中，完成商討工作將另行公布。

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政府未回應會否補貼助市民做病毒檢測

議員葛珮帆批評，目前本港的私營醫療機構病毒檢測費用過高，質疑「係咪有錢人優先？」，並詢問政府會否提供補貼，或參與廣東省政府的統一採購；亦有議員關注有基層僱員及中港家庭有需要過關，促港府勿只考慮商務人士過境。

陳肇始回答時未提及補貼問題，她指明白有人認為檢測費太高，政府正盡力與私家醫院及化驗所商討，得悉其檢測費約1,000至2,000元不等，政府亦有鼓勵化驗所增加檢測能力，並透過引入更多化驗所參與競爭以降價。她續指，正與私營業界積極探討，如何在保持檢測水平的前提下降低成本，政府會盡力令檢測供應充足，亦會繼續考慮其他方案以降低價格。

陳補充，明白有其他人士會有過境需要，現行機制已豁免部份有需要人士、如需覆診的人士可以免檢疫，她期望盡快做好互認健康碼的流程，疫情若穩定的話，日後粵港澳三地都能商討到細節，免檢疫範圍應可慢慢涵蓋更多不同的人士。