健康碼｜一文看清檢測費　嘉諾撒、浸會加入戰團　部份醫院減價

食物及衞生局局長陳肇始今日（24日）在立法會表示，正與廣東省政府商討兩地互認健康碼，合資格人士可獲豁免檢疫，但首階段會限制人數。雖然措施未有確實推行日期，兩間本港私家醫院即公布病毒檢測收費，加入市場。 嘉諾撒醫院及香港浸信會醫院近日亦開始提供新冠病毒的「鼻咽拭子測試」與「深喉唾液測試」，收費由1,500元起，要留意的是不包括醫生診症費。連同早前的五間私家醫院，檢測費用介乎1,500元至3,200元，雖然仁安醫院及港怡醫院的收費已較前調整，惟仍佔收費最貴的首兩名。

隨着健康碼即將推出，多間私家醫院推出新冠病毒的化驗服務。（資料圖片 / 高仲明攝）

食衞局局長陳肇始今日（24日）在立法會透露，正與廣東省政府商討「兩地互認健康碼」的事宜，首階段會限制人數及放寬範圍，若推行之後人數仍有限額，會考慮按合適機制分配限額，包括設開放預約制度等，暫未有實際日期。

嘉諾撒醫院及香港浸信會醫院近日亦加入檢驗生意的戰團，提供新冠病毒的「鼻咽拭子測試」與「深喉唾液測試」，收費分別為1,500元至1,550元，但兩者都不包括醫生診症費，嘉諾撒醫院更會另外收取樣本收集費。當中，香港浸信會醫院更提供快速測試，鼻咽拭子的化驗結果會在約兩小時內通知使用者，收費為2,050元，同樣不包括醫生診症費。

仁安醫院的化驗收費由早前的4,000元減至最低2,000元。（資料圖片 / 陳焯煇攝）

另外五間私家醫院，包括養和、兩間港安醫院（荃灣及司徒拔道）、港怡及仁安醫院早前已提供新冠肺炎的病毒檢測。其中以仁安醫院檢測費用仍然最貴，6月中，據記者查詢未計診金已需要4,000元，但今日網站顯示的收費已下調，兩小時有結果的快速鼻咽拭子測試費用為3,200元，但收費已包急症室專科醫生的診症費，至於一般的鼻咽拭子測試及深喉唾液測試，收費則分別為2,000元及2,500元，同樣包急症室專科醫生的診症費。



仁安醫院仍然最貴 快速測驗要3,200元

收費第二高的港怡醫院，6月中的鼻咽拭子測試及深喉唾液測試劃一收費2,300元，但今日已減價350元至1,950元起，並包診症費。港安則提供三個不同價錢，當中深喉測試需要1,500港元，鼻咽拭子核酸測試及快速核酸測試則分別需要1,970元及2,270元。但全部收費都不包括診症費。

而最早提供化驗服務的養和醫院，只提供深喉唾液測試收費則為2,000元，費用已包醫生診症一次。