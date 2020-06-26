十人杜拜抵港滯留5日始送檢疫中心　陳凱欣：情況非常不理想

本港疫情日趨平緩，不過有11名旅客於上周六（20日）乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地但被拒，除其中一人願意返回杜拜，餘下10人則滯留本港機場5天，至周三晚(24日)衞生署始安排滯留人士入住本港的檢疫中心。

立法會議員陳凱欣今日出席港台節目《千禧年代》直指，整個流程非常不理想，批評是極大漏洞，並追問到底衞生署是何時知悉相關情況。陳指，該批旅客於禁區逗留多日，相信亦光顧過不止一間食肆，當局應盡快尋回接待過他們的機管局、航空公司職員，及相關食肆的店員，「要搵佢哋做返快速測試」。她亦認為，政府應公開呼籲，同一段時間返港的旅客去過相關食肆 ，亦應鼓勵他們做一個測試，「唔好因為前面嘅程序出錯，而羞於做高度呼籲」。