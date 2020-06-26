十人杜拜抵港滯留5日始送檢疫中心　陳凱欣：情況非常不理想

撰文：黃詠榆
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本港疫情日趨平緩，不過有11名旅客於上周六（20日）乘坐阿聯酋航空EK380由杜拜抵港後，欲轉機前往內地但被拒，除其中一人願意返回杜拜，餘下10人則滯留本港機場5天，至周三晚(24日)衞生署始安排滯留人士入住本港的檢疫中心。
立法會議員陳凱欣今日出席港台節目《千禧年代》直指，整個流程非常不理想，批評是極大漏洞，並追問到底衞生署是何時知悉相關情況。陳指，該批旅客於禁區逗留多日，相信亦光顧過不止一間食肆，當局應盡快尋回接待過他們的機管局、航空公司職員，及相關食肆的店員，「要搵佢哋做返快速測試」。她亦認為，政府應公開呼籲，同一段時間返港的旅客去過相關食肆 ，亦應鼓勵他們做一個測試，「唔好因為前面嘅程序出錯，而羞於做高度呼籲」。
立法會議員陳凱欣直指，整個流程非常不理想，批評是極大漏洞。（資料圖片）
陳凱欣：航空公司有一定責任
陳凱欣直言：「大家聽到都好驚訝」，認為航空公司有一定責任，本港抗疫措施早規定非港人不能入境，亦不提供轉機服務，為何仍讓該批旅客來港，「到底俾佢哋上機前出咗咩問題？」另外，她質疑機管局是何時通知衛生當局，直斥11名旅客有數日時間，是在機場禁區內「自由郁動」，可以到食肆、店鋪消費，或接觸到本地職員、返港旅客，加上該班航機EK380早前已有多人人感染，直言有一定的風險。
她又透露，按衞生局的書面回覆，24日始得悉相關情況，並將他們送到檢疫中心，質疑衞生署是否前日才得知。她直言，若衛生防護中心數日間，皆未收到通知是極大漏洞，亦應查清類似事件是否只發生過一次，「最重要要搵出出錯問題 」，否則會帶來檢疫中心帶來壓力，亦有機會再引起本地爆發。