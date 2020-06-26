健康碼｜盧寵茂倡港府集中採購內地試劑　料檢測可降至每次500元

港府將推港版「健康碼」，容許通過病毒檢測的特定人士，免檢疫往來香港及廣東。不過，坊間有聲音批評港府認可的病毒檢測價格昂貴，由千多元至數千元不等。 香港大學深圳醫院院長盧寵茂今天（26日）在電台節目批評，港府把認可的檢測機構由8間增至14間，是不實際，因為健康碼有限額，每天會做檢測的人或只有約150人，換言之每間機構平均每天只做到10個樣本檢測，成本較大量檢測更貴。他建議政府只認可一、兩間實驗室，另亦應集中採購內地試劑，相信有效協調資源後，每次檢測費可以降至500元一次。

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盧寵茂在港台節目《千禧年代》表示，內地是全球最大的試劑生產國，外國也有採用內地試劑，質量並無問題，「內地每天做378萬個檢測，無理由懷疑佢啲試劑。」他指，港大深圳醫院也使用內地試劑，包括為來港上學的跨境學童做檢測，現時每個試劑成本只是15元，十分便宜，而加上75元的實驗室費、100元的掛號費（即醫生診金），總計每次檢測不需200元。

盧寵茂：檢測機構由8間增至14間 不實際 只會令成本更高

他批評港府把認可的檢測機構由8間增至14間，是不實際，只會令成本更高。他解釋，目前所知健康碼限額或設於1000個，「呢1000人每7日做一次測試，即每日150人都無，如果有14間實驗室一齊做，每日只有10個樣本，成本一定好貴。」他稱，實驗室每次「開機」都可以做約32個樣本的檢測，若每次只能做到10個樣本，每個樣本的成本就相對增多。

盧寵茂建議政府考慮與內地政府商討，參與統一採購檢測試劑。（資料圖片／梁鵬威攝）

他建議政府只認可一、兩間實驗室，另亦提出本港實驗室可以一同購買內地試劑，甚至由政府做統籌，公私營機構都向內地採購，「如果可以加入廣東省（全省統一採購的計劃）就更好。」他估計，在人手及試劑都有效協調後，香港每次檢測費用可以降至500元，甚至更低。

醫學會傳染病顧問委員會主席梁子超在節目中就稱，內地大多做鼻咽的病毒測試，少用深喉唾液，內地試劑與本港試劑所得出的化驗結果有無分別，必須先經不同化驗室評估。而除了本身試劑需有品質保證外，實驗室也需研究在現有器材下，轉用內地試劑，做大量的檢測是否可以達到同樣的品質，「如果保證唔到，價格未必可以降到咁低。」

自稱業界人士聽眾：成本最低也需300多元

聽眾黃先生自稱業界人士，他指，化驗所做檢測的成本最低也需300多元一次，加上醫生診症費，難以做到500元一次的水平，「廣東省點解可以，因為係劃一價錢，但香港係自由市場。」他補充，疫症爆發初期，港府大量購入試劑，故私營機構需要以高昂價格購入試劑，定價因而較高。