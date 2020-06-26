報道指通識科將刪減內容　身份認同、政治參與成檢討重點

行政長官林鄭月娥早前明言，今年內要「處理」通識科的前景，《星島日報》引述消息，指學校課程檢討專責小組已完成相關研究，最快9月提交最終報告，建議維持通識科為高中必修核心科，但將刪減及精簡課程內容，料「身分和身分認同」及「法治和社會政治參與」將成檢討重點。

《星島日報》引述消息，指小組建議通識科為高中必修核心科，但將刪減及精簡課程內容。（梁鵬威攝／資料圖片）

《星島日報》引述消息人士說法，指學校課程檢討專責小組已大致完成課程相關的報告定稿，建議大致與去年諮詢文件相若。

據知，專責小組建議將通識科的獨立專題探究由現時的「不可缺少」轉為選修，釋放學習空間，如學生選擇只在公開試答卷，成績最高可考獲第四級。

至於課程內容方面，專責小組認同有必要精簡，惟具體內容則留待課程發展議會屬下的通識教育科課程檢視專責委員會跟進。

而報道引述的消息指，委員會已確立刪減及精簡課程方向，將逐一審視各單元內容，其中「今日香港」單元中的「身分和身分認同」與「法治和社會政治參與」將是課程檢討重點。報道指，「由於社會不同解讀，施教不時被誤解，以為『香港人』與『中國人』身分認同有對立關係」，另課程內容中將強調法治精神和守法意識，如不能以「公義」之名違法和施行暴力、不應以違法行為表達訴求等。