【逃犯條例】爆眼教師楊子俊不獲女拔續約　提早辭任通識科教師

去年6月12日在金鐘反修例示威現場，遭子彈射爆右眼的拔萃女書院通識科老師楊子俊今日在個人facebook表示，他在不獲校方續約的情況下，提早於7月辭任拔萃女書院通識科教師一職。 楊子俊說，早在今年3月校方已表明不續約，理由是校方將取消中三級通識科，他當時沒有公佈消息，是因為右眼失明後難以維持心目中的教學水準，而且其曝光日增影響學校形象，也不希望影響學生情緒和打擊教育同工們士氣。楊子俊沒有表明去向，但稱現時的政治環境不可能去找新學校。 楊子俊向《香港01》表示，有感近年教師在表達個人立場上備受壓力，請辭後未必重執「教鞭」，反而會投放時間支援被捕人士，同時為自己去向重新定位。

去年6月12日金鐘示威現場，拔萃女書院教師楊子俊右眼中槍被打爆，現時右眼只餘2.5%視力。（資料圖片／黃偉民攝）

楊子俊接受《香港01》查詢時表示，早在3月獲校方告知不獲續約，延至現時才公開，是不希望事件影響學校聲譽及形象。楊又主動提到，香島中學一名教師疑因沒禁止學生於音樂考試演奏《願榮光歸香港》，不獲校方續約一事，有感近年教師在表達個人立場上備受壓力，在這個高壓環境，暫時不會考慮重返教育界。

楊子俊又指出，他本人有一宗司法覆核案，亦有支援其他被捕人士，在復課後同時兼顧校務和教學，在兩方面難以平衡下選擇提早請辭，至於未來去向，煬暫時未有定案，但強調「希望呢段時間搵到自己出路及新定位」。

去年6.12反《逃犯條例》示威，拔萃女書院教師楊子俊右眼中槍。（資料圖片）

楊子俊今日在facebook表示，今年是他第八年教書，也是在女拔的第四年，並決定在不獲校方續約的情況下，提早下月辭任拔萃女書院通識科教師。

楊指出，校方在今年3月正式告訴不會和他續約，任期會在今年8月31日完結，校方不續約原因是學校會按計劃，在來年完全取消中三級的通識科，通識科組的人手將會過剩，而他是在通識科組內在校年資最短的其中一位，校長指這是真實而合理的原因。

右眼失明後 難維持心目中教學水準

事隔多月才公布，楊解釋，在右眼失明後，其批改能力大降，難以維持心目中的教學水準，質疑自己是否適合繼續擔任全職教師，而他在社運的參與和在傳媒的曝光日增，的確對學校的形象帶來影響，亦不希望影響學生的情緒和打擊教育同工們的士氣。

楊坦言，以現時的政治環境及其情況，不可能去找新學校，而且政權對教育界的箝制和打壓愈演愈烈，他所熱愛的通識科，能否生存也成問題，日後將會撰寫一本關於其經歷的書。

楊最後寄語，「如果你為我的遭遇感到不值，我希望能拍一下你的膊頭，笑着跟你說這結果某程度上是我想要的，不用難過。如果你感到憤怒，那請你把它儲存起來，用以迎戰我們真正的敵人吧。」