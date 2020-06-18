【逃犯條例】爆眼教師楊子俊不獲女拔續約　提早辭任通識科教師

去年6月12日在金鐘反修例示威現場，遭子彈射爆右眼的拔萃女書院通識科老師楊子俊今日在個人facebook表示，他在不獲校方續約的情況下，提早於7月辭任拔萃女書院通識科教師一職。
楊子俊說，早在今年3月校方已表明不續約，理由是校方將取消中三級通識科，他當時沒有公佈消息，是因為右眼失明後難以維持心目中的教學水準，而且其曝光日增影響學校形象，也不希望影響學生情緒和打擊教育同工們士氣。楊子俊沒有表明去向，但稱現時的政治環境不可能去找新學校。
楊子俊向《香港01》表示，有感近年教師在表達個人立場上備受壓力，請辭後未必重執「教鞭」，反而會投放時間支援被捕人士，同時為自己去向重新定位。
去年6月12日金鐘示威現場，拔萃女書院教師楊子俊右眼中槍被打爆，現時右眼只餘2.5%視力。（資料圖片／黃偉民攝）
楊子俊接受《香港01》查詢時表示，早在3月獲校方告知不獲續約，延至現時才公開，是不希望事件影響學校聲譽及形象。楊又主動提到，香島中學一名教師疑因沒禁止學生於音樂考試演奏《願榮光歸香港》，不獲校方續約一事，有感近年教師在表達個人立場上備受壓力，在這個高壓環境，暫時不會考慮重返教育界。
楊子俊又指出，他本人有一宗司法覆核案，亦有支援其他被捕人士，在復課後同時兼顧校務和教學，在兩方面難以平衡下選擇提早請辭，至於未來去向，煬暫時未有定案，但強調「希望呢段時間搵到自己出路及新定位」。
去年6.12反《逃犯條例》示威，拔萃女書院教師楊子俊右眼中槍。（資料圖片）
楊子俊今日在facebook表示，今年是他第八年教書，也是在女拔的第四年，並決定在不獲校方續約的情況下，提早下月辭任拔萃女書院通識科教師。
楊指出，校方在今年3月正式告訴不會和他續約，任期會在今年8月31日完結，校方不續約原因是學校會按計劃，在來年完全取消中三級的通識科，通識科組的人手將會過剩，而他是在通識科組內在校年資最短的其中一位，校長指這是真實而合理的原因。
右眼失明後 難維持心目中教學水準
事隔多月才公布，楊解釋，在右眼失明後，其批改能力大降，難以維持心目中的教學水準，質疑自己是否適合繼續擔任全職教師，而他在社運的參與和在傳媒的曝光日增，的確對學校的形象帶來影響，亦不希望影響學生的情緒和打擊教育同工們的士氣。
楊坦言，以現時的政治環境及其情況，不可能去找新學校，而且政權對教育界的箝制和打壓愈演愈烈，他所熱愛的通識科，能否生存也成問題，日後將會撰寫一本關於其經歷的書。
楊最後寄語，「如果你為我的遭遇感到不值，我希望能拍一下你的膊頭，笑着跟你說這結果某程度上是我想要的，不用難過。如果你感到憤怒，那請你把它儲存起來，用以迎戰我們真正的敵人吧。」
楊子俊facebook全文：
我將在不獲校方續約的情況下，提早於7月辭任拔萃女書院通識科教師一職。
在此清楚交代事實和我的想法。
今年是我第八年教書，也是在女拔的第四年。
事緣校方在今年3月正式告訴我，不會和我續約，即我的任期會在今年8月31日完結。
不續約的原因：
學校會按計劃，在來年完全取消中三級的通識科，通識科組的人手將會過剩。
而我是在通識科組內在校年資最短的其中一位。
校長指這是真實而合理的原因，認為我可以坦誠公開。
我沒有「反抗」或即時公佈消息，因為我考慮到：
1. 右眼失明後，我的批改能力大降，難以維持我心目中的教學水準。我也質疑自己是否適合繼續擔任全職教師。
2. 我在社運的參與和在傳媒的曝光日增，我身為學校的僱員，的確對學校的形象帶來影響。
3. 我不希望影響學生的情緒和打擊教育同工們的士氣。
無論原因如何，現實就是，我將失業了。
以現時的政治環境和我的情況，我也不可能去找新學校。
對於一個工作和收入向來穩定的教師而言，這是一個難關。
幸好這幾年自己在教書外仍有裝備自己，有些謀生技能。
計了計數，總算不會餓死，也就釋懷了。
然後我在3、4月做了很多事情，尋找自己在社會和運動中的應有定位。
我發現，除傷者身份外，我的教師背景在傳媒訪問、在囚支援、公眾教育等方面也能發揮作用。
更何況，政權對教育界的箝制和打壓愈演愈烈，我所熱愛的通識科，能否生存也成問題。
（行內頗受敬重的考評局盧先生，也不明不白地離職了）
我平時口口聲聲說自己堅守通識專業，當本科有難，而我的離職將成事實，我還應該獨善其身嗎？
當然，我只是一名有些傳媒關注、認識一些抗爭和政圈人士的通識教師。
我能夠做到甚麼、做得多少，我現在也談不上來。
但在形勢急速惡化下，我希望自己能盡快離開教育建制，換取最多的空間，盡己所能。
所以，復課後，我向校方請辭。
我想把本學年的教學都完成後，於7月提前離職。這得到了校方同意。
現實上，學校7、8月的工作量以至能騰出的時間不算多，我也失去了兩個月的薪金。（真實感受：兩行眼淚emoji）
但我想透過這個方式，主動迎接自己必須作出的轉變。
亦希望這樣做，可以減低對校內外所有人士的影響。
也所以，如果你為我的遭遇感到不值，我希望能拍一下你的膊頭，笑着跟你說這結果某程度上是我想要的，不用難過。
如果你感到憤怒，那請你把它儲存起來，用以迎戰我們真正的敵人吧。
選擇在這個時候公佈，是因為想有一兩節課的時間跟學生好好交代，以免影響他們月尾應試的心情。
事實上，過去發生了很多事情，我都未能一一向關心我的舊生和朋友們講清楚。
我將會撰寫一本關於我自己經歷的書。
如果你有興趣閱讀我的故事和對教育的思考（或善心支持一個失業教師），可以到我另一專頁看看：
https://www.facebook.com/…/a.1282775588768…/134936638210903/
我不覺這是離別，而是進入另一階段的抗爭。
我始終是喜歡教書的人。
盼望有一天，我能回歸教育前線，做個簡簡單單的老師。
而要有這一天，香港的政治與教育秩序必先重建。
這是我選擇的戰鬥。
各位朋友、教育同工，我會繼續努力。
在這亂世，大家好好保重。