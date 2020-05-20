教育局指採統一中史科課本不可行　已向書商提供通識課本改善建議

DSE文憑試歷史科近日一條中日關係問題掀起爭議，教育局局長楊潤雄今日（20日）回覆立法會議員查詢時指出，目前的課本評審制度能兼顧各方需要，推行多年亦運作良好，倘要求全港學校採用同一套中國歷史科課本「恐怕未必切合本地需要」。 教育局亦透露，早前「自願參與」將通識教科書送交教育局接受「專業諮詢」的閱覽工作已完成，出版社正按建議修訂內容，當局會按今次經驗，考慮通識教育科課本送審的可行性。 另外，教育局公布2019年6月至今年3月底，接獲192宗教師或涉社會事件中專業失當投訴，並向54宗投訴成立個案的教師發譴責信、警告信、勸喻信或口頭提示。

教育局透露，「自願參與」將通識教科書送交教育局接受「專業諮詢」的閱覽工作已完成。相中書本與報道內容無關。（資料圖片）

文憑試歷史科一條中日關係的問題，引來極大爭議。民建聯葛珮帆書面質詢楊潤雄時問到，教育局會否規定全港學校採用一套中國歷史科標準課本，以確保教材內容符合史實，並將該科目列為中小學各年級的必修科。

楊潤雄：中史教科書已有把關制度

楊潤雄回覆指，教育局設立課本評審制度為教科書質素把關，出版社須遵照課程發展議會編訂的科目課程指引，以及教育局就課本編印和送審事宜提供的最新指引和各科的《課本編纂指引》進行編寫。而現行課本評審制度容讓出版社及作者在符合課程宗旨和目標的大前提下，編寫不同內容深淺度、表述形式、教學策略，以及學習配套課本供教師選擇。當局認為目前的課本評審制度能兼顧各方需要，推行多年亦運作良好，若要求全港學校採用同一套中國歷史科課本，「恐怕未必切合本地需要。」

不會披露通識科課本「改善建議」內容

教育局亦透露，通識科課本送交局方提供「專業諮詢服務」一事，相關教育局人員已完成閱覽書工作，並已與有關出版社會面提供「專業意見」，改善高中通識教育科教科書的質素。當局指出版社承諾會認真跟進局方的修改建議，正修訂教科書內容以趕及學校下學年選用。教育局強調，向出版社提交的改善建議因有「保密協議」，局方及出版社雙方都不會向外披露。局方又指，出版社在完成修訂後須在網頁內上載修訂內容，當局會總結今次「專業諮詢服務」經驗，考慮通識科課本送審的可行性。

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教育局收192宗教師投訴 54宗成立、39宗處理中

另外，2019年6月至今年3月底，教育局接獲192宗教師或涉社會事件中專業失當投訴。大致完成的144宗個案中，51宗不成立，餘下39宗有機會成立個案仍處理中。而教育局已向54名教師發出譴責信、警告信、勸喻信或口頭提示。教育局表示，被發譴責信的14人及警告信的8人，若再作失德行為，局方會考慮按《教育條例》取消其教師註冊。

而大學是獨立自主機構，如收到有大學教職員發表失實、煽動仇恨或鼓吹不恰當行為的言論投訴，會要求有關大學按其既定政策和機制處理。