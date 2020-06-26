DSE｜考評局：2021文憑試不加價　政府代學校考生繳費涉約1.5億元

考評局今日（26 日）公布，2021中學文憑試考試費將不作調整，有關收費會於今日刊憲。當中語文科收費670元、其他科目則收448元；至於自修生的報名費則為514元；換言之在校生報考6科、即2個語文及4個非語文科目計算，考試費合計為3,132港元， 然而由於政府公布2020年財政預算案時，已表明會為參加2021年香港中學文憑考試的學校考生代繳考試費，款項將涉政府開支約1.5億元。

考評局今日（26 日）公布，2021中學文憑試考試費不作調整，有關收費會在今日刊憲。（歐嘉樂攝／資料圖片）

翻查紀錄，考評局在2014及2015年凍結考試費後，自2016年起連續五年皆有加考試費。為何是次不加價？考評局指，委員會審視了考評局財務狀況、本地經濟狀況、考生及家長的負擔能力等多項因素後，決定不調整費用。

由於政府已宣布會為學校考生代繳考試費，以報考6科，即2個語文及4個非語文科目計算，在校生由於毋須報名費考試費合計為3,132港元；至於連同514元報名費的自修生，2021年的考試費為3,646元。

考評局宣布，2021年文憑試的丙類其他語言科目，將在下周一（29日）至下月23日接受報名，而甲類與乙類科目則在今年9月接受報名。