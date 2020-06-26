雙胞胎姊妹重考DSE、讀副學士博入U：難人人成功認清目標更重要

中學文憑試下月底放榜，應屆考生正籌劃未來路向。過來人雙胞胎梁氏姊妹三年前齊考文憑試，惟成績遜於預期，未能入讀心儀課程。妹妹詠琪在父母期望下，勉強接受獲派學位，惟入學後對課程倍感抗拒，修讀一個學期終申請退學，與姊姊一同重考文憑試。 兩人重考成績依舊，轉為攻讀副學士，兩年後終修成正果，雙雙以「爆4」成績畢業，兼獲心儀大學取錄。回望這條升學路，兩人認為，非每人可複製這條成功方程式，更重要是認清自己目標，堅持下去，父母亦應信任子女，放手讓她們決定前路。

文憑試過來人雙胞胎梁氏姊妹重考過文憑試兩次、讀過兩年副學士後，才成功入讀心儀大學課程。（胡家欣攝）

詠琪首次公開試獲學位取錄 雖不符興趣仍勉強入讀

雙胞胎姊妹梁詠詩和梁詠琪於2017年應考中學文憑試，兩人最佳五科成績分別獲20分和22分。目標修讀心理學的姐姐詠詩，因大學聯招未有學位取錄，故該年已決定重考。而鍾情中國文學的妹妹詠琪，則獲派城大社會及行為科學學位，本想放棄學位，與姐姐一起重考，惟難抵父母意願而入讀，「佢哋覺得有U入好難得，覺得興趣唔係最重要……日日係咁轟炸，好難反抗。」不過，修讀不感興趣的學科，令她感到十分煎熬，「上堂日日係咁瞓，因為真係好悶。」

妹妹梁詠琪（圖左）在父母期望下勉強接受學位，入學後依然對課程倍感抗拒，修讀一個學期後終申請退學，與姊姊一同重考文憑試。（胡家欣攝）

副學士兩年學習壓力大 自我要求高以達到升學目標

一個學期完結後，父母終於明白她的困擾，同意她與姐姐詠詩一同重考文憑試，不過應考第二次後，兩人成績仍維持一樣，故決定轉攻港大附屬學院（HKU SPACE）副學士課程。姐姐詠詩修讀社會科學，妹妹修讀中國語言及文學，兩人坦言，在這兩年副學士生涯不敢鬆懈，時刻鞭策自己溫習。

姐姐每次考試及功課均務求達到A+的成績，一旦有失手情況，縱然會感到氣餒，亦要學懂調整心態，繼續衝刺。兩姊妹互相扶持下，今年3月和4月，分別各自獲心儀學府取錄，姐姐新學年將入讀中大心理學系，妹妹則入讀中大中文系。

回望這段轉折的求學路，兩人重考兩次公開試，再轉讀副學士兩年才可升讀大學。姐姐認為，非每人可以複製這條成功的方程式，過程需要努力不懈，她依靠個人信仰和家人的支持才可堅持下去，故先認清自己的能力與目標十分重要。妹妹則認為，追尋夢想期間，父母應信任子女，放手讓她們決定前路，即使結果有得失，子女也長大，足以為自己決定負責。