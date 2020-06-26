健康碼｜陳肇始：會盡快開通　粵港澳互通後　下一步考慮全國應用

港府將推出港版「健康碼」，與廣東省互認檢疫安排。有關政策一直未有落實時間表，食物及衞生局局長陳肇始接受傳媒訪問時指，明白市民的需要，當局會盡快推出政策，但由於仍有技術上的細節、要求需要商討，目前仍未能定出時間表。被問到未來港康碼可否在全國應用，她稱當粵港澳互通後，下一步會研究擴大範圍。

食物及衞生局局長陳肇始。 （資料圖片／歐嘉樂攝）

陳肇始接受鳳凰衛視專訪，指明白兩地市民有各種需要，希望「通關」，若疫情繼續穩定就會與廣東省互相豁免檢疫要求。當局仍與有關部門商討技術上的細節、要求，「例如核酸測試陰性，7天有效，是否就可以抵銷14天的檢疫呢？」當局會盡快推出有關政策。

被問到健康碼互認會否擴大到全國應用，陳肇始稱，「甚麼時候（應用範圍）超越廣東省和澳門，這會是下一步的工作。」但由於北京的疫情較為反覆，內地對於頻繁往來也有管制，當局會基於健康風險的評估去進行討論。

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陳肇始相信在機構競爭下 健康碼價格會有所調整

對於如何降低健康碼的檢測費用，陳肇始僅重申，若私營檢測機構增多，在互相競爭下，相信價格都會逐步有所調整。另外，陳肇始指，當局現時每天可以做到5000個檢測，而目標是每日7000個，當局正致力增加檢測量。

陳肇始又稱，香港與內地醫療體系不同，但一直有研究、分析、借鑑對方的經驗，她稱讚內地在追蹤緊密接觸者、控制地區傳播、檢測量等，都比香港成熟。至於香港市民，則因有沙士的經驗，整體防疫抗疫意識高。