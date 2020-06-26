「時時精綵」女馬主涉1萬賞馬會職員准守行為　案情揭獲790萬獎金

「時時精綵」女馬主王梁秀卿，其愛駒前年在一場國際一級賽跑出第一，因而獲分獎金。她涉以1萬元打賞曾協助她填彩票的馬會職員，被廉政公署控以提供利益罪，案件今(26日)在沙田法院再提訊，控方要求撤銷控罪，王太准以1千元自簽守行為12個月。根據王太在庭上承認的案情，她的馬匹勝出後，她分得獎金亦達790萬元。

王梁秀卿欲給投注站工作一名女職員作打賞，遭廉政公署起訴，獲准以1千元自簽守行為12個月。

「時時精綵」為王梁秀卿與丈夫王明澤名下馬匹。（馬會圖片）

被告王梁秀卿，61歲，家庭主婦，她原被控於2018年12月9日，無合理辯解下，在沙田馬場第一座看台馬主私用廂房，向一名馬會職員提供1萬元利益。

馬會會員不得給員工小費

被告同意的案情指，她是香港賽馬會全費會員，也是「時時精綵」的其中一名合夥馬主，馬會亦有向她寄上「會員設施指南」，內容列明馬會會員不得給馬會員工小費，除了馬會每年向馬會會員籌集農曆年歲賞基金、以便於農曆新年期間分派給馬會員工外，馬會會員一概嚴禁向會內員工餽贈任何賞金。

被告夫婦不太懂填彩票

被告與丈夫於2017年起，經常到沙田馬場第一座看台3樓的馬主私用廂房觀賽。由於他們二人均不太懂得填彩票，該廂房投注櫃位的一名女經理經常協助兩人。

被告夫婦贏馬獲790萬

2018年12月9日，被告與丈夫又在該廂房觀賽時，二人名下的馬匹「時時精綵」贏得賽事，總獎金達2千萬元，被告與丈夫可獲分得約790萬元獎金。

被告把現金放地下離開

賽事結束不久，被告在貴賓室外遇到該名女經理，女經理並有恭賀她，被告便從褲袋取出20張500元鈔票，並稱想給櫃位職員作茶錢。該女經理立即婉拒，並解釋馬會員工不能接受茶錢。惟被告仍將錢放在地下離開。最後另一名職員拾取那些銀紙交給馬會。廉署去年5月曾邀請被告協助調查，被告拒絕。

「時時精綵」當日以一個頸位勝出

翻查資料，事發為2018年12月9日，王梁秀卿與丈夫王明澤名下的「時時精綵」，出賽第4場浪琴表香港瓶，以一個頸位勝出第一，比賽總獎金為2,000萬元，是該馬匹在18/19馬季首次跑出第一。

案件編號：STCC1161/20