新冠肺炎｜1.2萬菲傭將抵港　僱主憂感染　促港府安排入檢疫中心

菲律賓駐香港總領事Raly Tejada前日（24日）表示，預計7月將有約12600名外傭前來香港工作，其中逾7900人為新聘請的傭工，其餘是曾在港工作的傭工。該批傭工抵港後，須接受病毒檢測和強制檢疫14日。 香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，希望菲傭能在出境前接受檢測，到港後再次接受檢測，達致雙重保障。她又說，大部份港人的家居環境狹窄，不適合作檢疫，加上坊間不少酒店拒絕檢疫人士入住，她期望政府能為菲傭安排檢疫中心入住。 本港七旬僱主吳太預料家傭將於7月抵港，她坦言擔心菲傭會將病毒帶來家中。她與丈夫同住黃埔花園單位，家裡有工人房，但始終不希望家傭在家裡接受檢疫，「佢好難24小時都喺房入面，出出入入都有會風險」。她擔心酒店價格難以負擔，希望政府能安排菲傭入住檢疫中心。

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僱主促政府安排菲傭入住檢疫中心

七旬僱主吳太表示，她在農曆新年期間聘請一名菲傭，希望能幫忙照顧八旬丈夫，但中介公司向她稱，菲律賓因疫情導致交通癱瘓，住在鄉郊地區的菲傭一直無法前往機場，預料她在7月才能到港。吳太認為菲律賓的疫情嚴峻，坦言擔心菲傭會將病毒帶來家中。

她與丈夫同住黃埔花園單位，家裡有工人房，但始終不希望家傭在家裡接受檢疫，「佢好難24小時都喺房入面，出出入入都有會風險」，只好張羅地方讓她隔離兩周。她預算花2000元處理菲傭檢疫，擔心酒店價格難以負擔，故希望政府能安排所有到港菲傭入住檢疫中心，又表示不介意其費用由僱主負責。

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僱主協會主席：希望菲傭出境前接受檢測 到港後再次檢測

香港家庭傭工僱主協會主席容馬珊兒稱，希望所有菲傭能在出境前接受檢測，到港後再次接受檢測，達致雙重保障。「因為佢哋受感染之後嚟到香港，又檢查唔到嘅話，分分鐘惹到成棟大廈，星期日出街玩又惹到班姊姊，就好大鑊！」然而，她對菲律賓的醫療系統欠缺信心，也明白菲傭人數眾多，當地未必有足夠檢測試劑，希望本港政府能適時提供協助。她又說，大部份港人的家居環境狹窄，不適合作家居檢疫，加上坊間不少酒店拒絕檢疫人士入住，她期望政府能為菲傭安排檢疫中心入住。

兩周食宿費約為4500元至6000元 部份僱主無法負擔

香港僱傭公會主席陳東風認為，菲傭來港播毒的風險不高。他透露，業界自發為菲傭購買試劑在當地檢測，有七至八成中介公司願意參加，亦有部份公司為菲傭在當地安排體檢。加上菲傭抵港後亦須到亞博中心接受檢測，他認為做法算穩妥。他同樣建議政府讓菲傭入住檢疫中心，因早前有研究顯示，逾八成僱主的家居空間太小，不適合作檢疫；而僱主租酒店的成本高昂，他預計兩周的食宿費約為4500元至6000元，有部份僱主無法負擔。除此之外，僱傭公司或需包辦菲傭的接送交通及酒店送餐等，倘以萬計的菲傭同時入住酒店，他擔心屆時業界會應接不暇。

勞工署：僱主須負責住宿費用及提供膳食津貼

勞工署回覆稱，除非有關人士來自經風險評估後有需要入住檢疫中心的國家／地方，否則外傭抵港後應由其僱主作出合適安排以進行強制檢疫。如僱主安排抵港外傭在其居所以外的地方（如酒店）居住以符合檢疫規定，應預先作出安排。勞工處並提醒僱主須遵守他們在「標準僱傭合約」下的責任，包括須負責住宿費用、為外傭提供膳食津貼及不能強迫其外傭在僱主居所以外的地方工作。



勞工處一直與衞生署及其他相關政府部門保持緊密聯繫，協調處理有關外傭的事宜，包括協助衞生署處理有關家居檢疫安排的僱傭事宜查詢等。與此同時，勞工處亦與主要外傭輸出國的駐港總領事館保持緊密溝通，了解其本國政府採取的抗疫措施及這些措施對輸出家庭傭工到香港的影響。勞工處會繼續監察疫情發展，並與相關部門保持緊密合作，為出入境的外傭提供適切援助。