新冠肺炎｜何栢良料輸入個案陸續有來　任由同機客滯留成防疫漏洞

本港近來新增多宗新冠肺炎的輸入個案，有從迪拜來港的航班中有11名內地人原本打算轉機返回內地，但由於沒有目的地的登機證，在本港機場滯留5天，而同機有26多名乘客先後確診新冠肺炎。香港大學感染及傳染病中心總監何栢良今日（25日）在商台節目「在晴朗的一天出發」中表示，本港輸入個案將陸續有來，機上有多人確診，同機乘客應被視為緊密接觸者，任由他們滯留機場禁區是防疫的漏洞，政府部門有需要檢討。

輸入個案將陸續有來 確診者同機乘客屬密切接觸者

何栢良指，香港有部分少數族裔來自南亞國家，而多個南亞國家的新冠肺炎疫情並未受控，確診的個案仍在上升，他認為自南亞的輸入個案將陸續有來。

至於日前有11名旅客，由阿聯酋迪拜抵港後，希望轉機前往內地，惟因並無持目的地登機證而滯留在禁區5日，而同機有超過20名乘客確診。何栢良說，同機的其他乘客都屬於密切接觸者，認為當局要做好邊境檢疫安排，要求所有同機乘客都接受隔離檢疫，否則會構成漏洞。

本港可以討論是否使用內地試劑 惟須做好把關

此外，粵港兩地正商討推出健康碼，港大深圳醫院院長盧寵茂曾表示，廣東省的病毒測試便宜，是由於統一採購內地製的試劑。對此何栢良說，本港私人檢測費要2000至3000元是不可接受水平，認為本港可以探討是否使用內地試劑，但必須做好把關，並採取一套標準，在引入內地試劑前，與海外的試劑做對比，而且應該交由政府統籌。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼