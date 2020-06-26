警員編號覆核案｜律師指警憂遭報復起底　官稱司法人員也面對風險

警方防暴警及速龍小隊去年修例運動出勤時未有展示警員編號，記協及多名市民認為涉違憲求覆核案續審，代表警方的律師指稱，警員不展示警員編號的做法，除了避免警員遭「起底」，亦擔心遭報復。惟法官周家明卻指，檢控官和法官也有被「起底」的風險，是否也應匿名。律師回應稱，警員在示威現場前線執勤，情況不能一概而論。法官聽罷陳詞後，押後宣判。

現有行動呼號代識別

代表警務處處長的資深大律師杜淦堃稱，警員的識別記號非要讓人認出警員的真實身份，又指警隊內部可以辨別執勤的警員，處理相關投訴。杜續指，特別戰術小隊(即速龍小隊)和防暴警員，現時都有識別他們的方法，如後者會展示其「行動呼號」。

檢控官法官也有被起底風險

法官查問，為何不可讓他人知道警員的編號。杜回應指，避免警員遭「起底」是其中一個考慮，亦擔心警員遭報復。法官則指，檢控官和法官也有被「起底」的風險，杜指警員會在大型公眾活動的前線執勤，與示威者的接觸程度，與檢控官和法官不同，情況因此不能一概而論。

行動呼號仍存漏洞

對於申請人質疑，投訴警察課欠獨立，杜指即使投訴警察課隸屬警方，但不能就此表示向投訴警察課投訴必定失敗。

代表申請人陳恭信、魯湛思和吳康聯的資深大律師潘熙回應指，法庭已就警員遭「起底」一事發出禁制令，認為不能再以「起底」一事，作為不展示警員的編號的藉口。潘又指，現時採用的「行動呼號」等方法，雖較之前有改善，但存漏洞。

案件編號：HCAL 1747、1753、2671、2703、2915/2019