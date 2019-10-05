【禁蒙面法】李家超：不應聚焦警方　公開警員編號是「放棄特權」

政府由今日（5日）零時零分起實施禁蒙面法，律政司司鄭若驊及保安局局長李家超今早到電台為政策「解畫」。 對於社會有聲音質疑蒙面法推出後，警方將如何執法，以及為何警方能夠蒙面執法，李家超表示「冇暴徒犯法，冇警察執法」，認為禁蒙面法是針對激進示威者，不應將焦點放在警方身上。他亦表示，現時社會整體覺得連公共安全有大威脅，認為市民如果想回復平常生活，就要與暴力切割，表達暴力不能接受的訊息。

政府昨日公布訂立《禁蒙面法》，保安局局長李家超亦出席講解。（資料圖片）

李家超重申，設立緊急法的目的是減少示威者蒙面期間犯法的趨勢，更指現時不論遊行合法與否，最後都會演變成暴力事件，政府是針對示威者蒙面後逃避法律責任的問題。他認為，大批群眾集結時，個人身份會被群眾身份淡化，令個人責任及理智模糊，亦指蒙面的示威者反對此法例是在預期內。

警方未必即場句捕市民 可先登記資料再事後調查

被問到警方執法可能有困難，李家超表示警務人員會有合理懷疑才會作出行動，警方亦「好有經驗」判斷市民是否犯法，警方亦未必會即場拘捕有嫌疑的市民，可以是先登記資料再事後調查。市民亦可以提供資料辯解，例如以宗教理由蒙面時，可以向警員講解平日去什麼地方進行宗教活動等資料。

警員公開警員編號是「放棄特權」

對於警方執法時亦會蒙面，李家超表示識別個別警務人員的身份方法有很多，例如警員號碼，警方亦會以其他線索找到被投訴的警員身份。至於有許多影片均顯示警員沒有明顯展露編號，他解釋「混亂期間未必睇到，因為每個人都走動緊」。他又稱警員公開警員編號，是「放棄特權」，認為市民應該以同樣標準看待激進示威者及警務人員。

律政司司長鄭若驊亦表示，禁蒙面法沒有影響到集會及言論自由，亦指香港「人權保障清晰，但權利不是絕對」。她亦認為，示威者不需要因擔心秋後算帳而蒙面，因為香港勞工法例完整，勞資審裁處有一定程序可以保障參與示威的工人。她又指，禁蒙面法是附屬法例，因此以先訂立後審議的方法推行，繞過立法會的說法不完全正確。