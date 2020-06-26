康文署限場館觀眾人數為座位一半　演出業指過萬名從業員無法開工

演出業協會今日（26日）表示，已獲得民政事務局同意推出紓困措施，以協助業界振興市道，安排演唱會項目讓從業員盡早復工。然而，現時康文署開放表演場地卻實施半數入座要求，阻礙安排復演活動。協會要求約見政府有關當局，呼籲盡快提供補救措施，盡早讓從業員得以開工。

▼政府放寬限聚令 6月19日起新規定▼

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指入座率限半無法維持收支平衡

演出業協會表示，自今年4月初獲行政長官接見，表達疫情對業界的影響後，一直與民政事務局轄下的康文署商討臨時紓困措施，最終獲同意推出短期安排，例如上繳給政府的票務分紅，由兩成下調至一成，為期24個月，因籌備演唱會需約一年時間。

演出業協會指，康文署於本月17日突然規定觀眾入座人數，要求不能超過場館可容納人數的一半。雖然明白疫情下須保持社交距離，但五成座位的場地無法支撐演出活動，亦影響入場人次，無法維持收支平衡，更不能從業員的工作和生計。

協會要求約見政府當局相討

演出業協會又指，康文署宣布重開場館時，並無諮詢業界，效果事與願違，令未來舉辦演唱會更加困難，間接令過萬名從業員失去工作機會，因此要求約見政府有關當局，再次解釋業界運作，希望令從業員盡快開工。

演出業協會亦重申，演出業是香港文化創意產業的重要一環，牽涉台前、幕後、前期、後期等不同工作崗位，也是旅遊、零售、餐飲及交通等行業的關鍵元素，有助推動社會經濟發展。